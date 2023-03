Jaki tani smartwatch kupić? Przygotowaliśmy ranking najlepszych tanich smartwatchów do 500 zł. Każdy wygląda nieco inaczej i ma inne funkcje – ale generalnie dobry i tani smartwatch służy do mierzenia pulsu, liczenia kroków i jest asystentem podczas uprawiania sportu.

Czy można znaleźć dobry smartwatch do 500 zł? Można, choć należy w ich przypadku liczyć się z pewnymi ograniczeniami lub oszczędnościami, które musiał poczynić producent. Zatem czy warto kupić tani smartwatch? Jak najbardziej. Właśnie dlatego przygotowaliśmy ranking smartwatchów, którymi warto zainteresować się w 2023 r. Uwzględniliśmy w nim szereg istotnych z punktu widzenia użytkownika parametrów i podpowiadamy, który sprzęt jest najbardziej opłacalny.

Jaki tani smartwatch kupić? Na co zwracamy uwagę

Inteligentny zegarek należy traktować jako uzupełnienie smartfona. Połączenie obu tych urządzeń pozwala wyświetlać powiadomienia, monitorować puls, liczyć kroki – i co ważne dla wielbicieli aktywności fizycznej – rejestrować różne rodzaje treningów. Przygotowując zestawienie, w którym zebraliśmy najlepsze tanie smartwatche do 500 zł braliśmy pod uwagę przede wszystkim stosunek ceny do jakości, funkcjonalności, jakość wyświetlacza, wygodę noszenia i jakość wykonania.

Polecane tanie smartwatche - ranking 2023:

Co powinien mieć tani smartwatch?

Przede wszystkim smart-zegarek służy do wyświetlania powiadomień z telefonu, dlatego musi mieć łączność Bluetooth. Zalecany jest minimum Bluetooth 4.1, a najlepiej 5.0 lub nowszy. Po drugie trzeba upewnić się, że smartwatch będzie współpracował ze smartfonem, którego używamy. W specyfikacji urządzenia, w sklepie lub na stronie producenta szukajmy informacji, z jakimi systemami on współpracuje (np. Android lub iOS w konkretnej wersji).

Smartwatche często wykorzystywane są do sportu, a dokładniej do monitorowania aktywności fizycznej. Powinny więc być wyposażone w krokomierz i wodoszczelną obudowę. Nie ze wszystkimi prostymi modelami można pływać, ale warto wybrać takie, które są przynajmniej odporne na deszcz i zachlapania. Nie zepsują się w czasie mycia rąk, brania prysznica lub gdy złapie nas letni deszcz.

Dla wielu osób ważny jest zegarek z pulsoksymetrem, czyli czujnikiem nasycenia tlenu we krwi oraz tętna. Jest bardzo przydatny, bo jeśli nawet nie będziemy używać zegarka w czasie biegania lub na siłowni, to możemy go użyć do monitorowania zdrowia, szczególnie w obecnych czasach. Niektóre modele potrafią zmierzyć również temperaturę ciała, a nawet wyświetlić mapy GPS. Szukając gadżetu dla aktywnych, warto też zerknąć na polecane zegarki sportowe.

Z kwestii praktycznych powinniśmy zwracać uwagę na możliwość łatwej wymiany paska na inny standardowy (od zwykłego zegarka np. o szerokości mocowania 18, 20 czy 22 mm). Tani dobry smartwatch powinien mieć ekran dotykowy i baterię wystarczającą przynajmniej na kilka - kilkanaście dni używania. Najlepsze modele potrafią wytrzymać ponad miesiąc na jednym ładowaniu. Obudowy tanich zegarków wykonane są najczęściej z tworzywa sztucznego, rzadziej metalu.

Przydatną funkcją smartwatcha w tej kategorii cenowej może być też możliwość odbierania połączeń telefonicznych i SMS-ów, ale o samych rozmowach powinniśmy raczej zapomnieć, bo niewiele modeli ma głośnik i mikrofon.

Dobry tani smartwatch

Realme Watch 3 Pro: dobry i tani smartwatch z dużym wyświetlaczem Ocena benchmark.pl









4,1/5 Obok tego zegarka trudno przejść obojętnie. Kusi przede wszystkim bardzo czytelny ekran AMOLED i czas pracy na jednym ładowaniu. Ta propozycja od Realme pozwala zapomnieć o ładowarce minimum na tydzień. Dodatkowe funkcjonalności? Przede wszystkim niegasnący wyświetlacz (allways-on-display). Oprócz tego jest też rozbudowana analiza snu, możliwość wybierania spośród 16 najpopularniejszych aktywności fizycznych oraz pulsoksymetr SpO2. Poza tym to bardzo wygodny smartwatch, który doceni każdy użytkownik poszukujący taniego i funkcjonalnego zegarka. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,78 cale/cali

Wymiary 253,8 x 36,8 x 13 mm

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Inne cechy smartwatcha krokomierz, GPS, głośnik, mikrofon, monitor tętna, monitor snu, prognoza pogody, pomiar dystansu, licznik kalorii, powiadomienia, alarm, pomiar SpO2, sterowanie muzyką

Rozmowy telefoniczne tak (po podłączeniu do smartfona)

Amazfit GTS 2 mini: tani smartwatch z wyświetlaczem AMOLED Ocena benchmark.pl









4,6/5 Już za niewiele ponad 300 zł można kupić dobry smartwatch z niegasnącym ekranem AMOLED. To warty odnotowania dodatek, który pozwala zapomnieć o występujących trudnościach z podświetleniem wyświetlacza w budżetowych egzemplarzach. Tutaj godzina jest zawsze pod ręką, a właściwie… na ręce. I nie ma trudności z jej odczytywaniem. Amazfit GTS 2 mini pozwala wykorzystywać własne zdjęcia do projektowania tarcz. Poza tym – w kontekście zdrowotnych funkcjonalności – stale monitoruje tętno i wyświetla powiadomienie, kiedy wykryje nieprawidłowości (np. podwyższony puls przez dłuższy czas). W zależności od intensywności, z jaką będziesz używać tego taniego smartwatcha – wytrzyma bez ładowania od 1 do 2 tygodni. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,5 cale/cali

Wymiary 40,5 x 35,8 x 8,95 mm

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Inne cechy smartwatcha krokomierz, GPS, wodoodporność do 50 metrów, monitor tętna, monitor snu, prognoza pogody, pomiar dystansu, licznik kalorii, powiadomienia, alarm, pomiar SpO2, sterowanie muzyką

Waga 19.5 g

Rozmowy telefoniczne nie

Redmi Watch 2 Lite: tani smartwatch do 300 zł Ocena benchmark.pl









3,8/5 To z kolei propozycja, która w cenie niespełna 300 zł oferuje zaskakująco rozbudowaną listę aktywności fizycznych do monitorowania. Jest ich tutaj ponad 100. Jeśli chodzi o to, co może mierzyć ten budżetowy smartwatch, ta lista jest również zadowalająca: ciągły pomiar tętna, natlenienie krwi (SpO2), poziom stresu. Redmi Watch 2 Lite ma kwadratową kopertę, w której umieszczono kolorowy wyświetlacz (niestety nie jest to AMOLED) i jest wodoodporny do 50 metrów. Można go zatem wziąć na siłownię, na basen, ale też… na spacer po lesie – a to z uwagi na wbudowany moduł GPS. Ten smartwatch wystarczy ładować raz na tydzień i jest dobrym rozwiązaniem, jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę ze smartwatchami. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,55 cale/cali

Wymiary 41,2 x 35,3 x 10,7 mm

Wyświetlacz (technologia) TFT LCD

Inne cechy smartwatcha krokomierz, akcelerometr, GPS, wodoodporność do 50 metrów, monitor tętna, monitor snu, prognoza pogody, pomiar dystansu, licznik kalorii, powiadomienia, alarm, pomiar SpO2, sterowanie muzyką

Waga 35 g

Rozmowy telefoniczne nie Zobacz recenzję

Amazfit GTR 3: okrągły tani smartwatch z ekranem AMOLED Ocena benchmark.pl









4,3/5 To prawdziwie uniwersalny zegarek. Wizualnie nie odbiega od tego, do czego przyzwyczaiły nas analogowe rozwiązania – a zapewnia dostęp do szeregu ułatwień, które doceni każdy użytkownik podczas codziennego używania. Oprócz tego to świetny asystent na siłownię – wyposażono go w szereg sportowych dodatków, spośród których na dużą uwagę zasługuje ściganie się “ze sobą”, czyli pokonywanie własnych rekordów podczas biegów. Co więcej? Świetny ekran AMOLED o zadowalającej jasności i nasyconych kolorach, funkcja mierzenia saturacji krwi (SpO2), nawet tydzień pracy na baterii, no i wygodne pokrętło do sterowania interfejsem. Świetny wybór dla osób, które chcą dobrego i taniego smartwatcha, którego cena nie przekracza 500 zł. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,39 cale/cali

Wymiary 45,8 x 45,8 x 10,8 mm

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Inne cechy smartwatcha krokomierz, akcelerometr, GPS, wodoodporność do 50 metrów, monitor tętna, monitor snu, prognoza pogody, pomiar dystansu, licznik kalorii, powiadomienia, alarm, pomiar SpO2, sterowanie muzyką

Waga 49 g

Rozmowy telefoniczne nie

Huawei Watch Fit New: tani zegarek z GPS i świetnym ekranem Ocena benchmark.pl









4,5/5 To jeden z najbardziej opłacalnych smartwatchów. Watch Fit to też wyjątkowo uniwersalny zegarek – producent oferuje wiele opasek (różne materiały i kolory), ale też pozwala wybierać spośród różnych kolorów obudowy urządzenia. Huawei Watch Fit dopasują do swoich wymagań zarówno kobiety, jak i mężczyźni – ale też dzieci. Dodatkowo posiada bardzo dobry wyświetlacz AMOLED z nasyconymi kolorami, który wpływa na oszczędność baterii. Ta umożliwia kilka dni ciągłej pracy niemal na pełnych obrotach. Dodatkowo Huawei Watch Fit ma wbudowany pulsoksymetr, ale też monitoruje sen, automatycznie wykrywa aktywności sportowe i pozwala sterować muzyką. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,64 cale/cali

Wymiary 46 x 30 x 10,7 mm

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Inne cechy smartwatcha krokomierz, akcelerometr, GPS, wodoodporność do 50 metrów, monitor tętna, monitor snu, dynamika biegu, prognoza pogody, pomiar dystansu, stoper, licznik kalorii, powiadomienia, alarm, pomiar SpO2

Waga 21 g

Rozmowy telefoniczne nie

Dobry tani smartwatch 2023. Najlepszy zegarek do 500 zł

Jeśli szukasz taniego smartwatcha w 2023 roku, zdaniem naszej redakcji najlepszym wyborem będzie dla Ciebie Amazfit GTR 3. To zegarek, który można kupić w cenie poniżej 500 zł, a mimo to posiada szereg najważniejszych czujników niezbędnych do codziennego korzystania z niego jako asystenta sportowego, ale też miejsca do czytania powiadomień bez wyciągania smartfona z kieszeni.

To również konstrukcja, która może podobać się wielu użytkownikom ze względu na swój klasyczny kształt. Okrągła koperta z daleka nie zdradza, że użytkownik ma na nadgarstku smartwatch a przy tym pasuje zarówno do “luźnego” ubioru, ale też eleganckiego stroju.