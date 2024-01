Amazfit pokazał inteligentną obrączkę Helio Ring. Wygląda jak prawdziwa biżuteria, skrywa natomiast mnóstwo czujników.

W ostatnich latach kilkukrotnie widzieliśmy już premiery smart ringów. Takie obrączki łączą funkcję trackerów fitness i wygląd biżuterii. Do niedawna były jednak dość niszowym sprzętem. Teraz wszystko może się jednak zmienić. Amazfit, czyli znany producent smartwatchy, pokazał właśnie swój pierścień Helio Ring.

Premiera Amazfit Helio Ring

Kilka dni temu odbyła się oficjalna prezentacja Samsunga Galaxy Ring. Amazfit był jednak nieco szybszy - ich inteligentny pierścień Helio Ring pojawił się bowiem na targach CES 2024 w Las Vegas. Mamy o nim znacznie więcej informacji, niż o podobnym gadżecie Samsunga (o nim nie wiemy właściwie nic).

Jeśli mówilibyśmy o zegarki sportowym, parametry Amazfit Helio Ring nie robiłyby dużego wrażenia. Pamiętajmy jednak, że to bardzo małe, ważące 4 gramy urządzenie.

Nie znamy jeszcze daty, kiedy Amazfit Helio Ring trafi do sprzedaży. Wiemy jednak, że od razu pojawi się w dwóch wersjach - w rozmiarze 10 lub 12 mm. Obrączka smart może mieć też kolor złoty lub srebrno-grafitowy. Każdy powinien więc znaleźć coś dla siebie. Mniejsza wersja ma być też nieznacznie lżejsza (3,8 gram).

Amazfit Helio Ring to nie zabawka. To sprzęt dla zawodowców

Podczas premiery Helio Ring, przedstawiciel producenta został zapytany, czym właściwie ich obrączka różni się od konkurencyjnych rozwiązań. Na rynku jest już w końcu kilka mniej lub bardziej popularnych (raczej mniej…) smart ringów. Odpowiedź ze strony Amazfit była natomiast dość zaskakująca, choć mnie w pełni przekonuje. Amazfit poinformował bowiem, że ich Helio Ring to sprzęt dla zawodowców - sportowców. Może i ma podobne funkcje i przeznaczenie do konkurencji. Jest jednak dokładny w swoich pomiarach, a wręcz godny zaufania. Wszystko to sprawia, że Amazfit Helio Ring ma być najlepszym wyborem dla osób chcących przez całą dobę kontrolować parametry swojego organizmu.

Oczywiście, Helio Ring można zarówno monitorować ciało użytkownika, jak i jego aktywność sportową.Pozwoli na to rozbudowany zestaw czujników:

monitoring tętna serca

potliwość skóry

analiza snu

badanie poziomu stresu

poziom tlenu we krwi

odzyskiwanie tętna HRR

badanie pułapów tlenowych

VO2Max

W analizie danych z Helio Ring pomoże aplikacja ZEPP

Amazfit Helio Ring połączymy ze smartfonem. Tam natomiast warto zainstalować aplikację ZEPP. Na podstawie zbieranych przez całą dobę danych pokaże nam ona sporo cennych informacji. Dla sportowców szczególnie istotne są dane na temat gotowości do kolejnego treningu, czy regeneracji organizmu po treningu lub zawodach. Zaawansowane algorytmy pozwolą tez przewidzieć formę sportowca, na przykład dla biegów (dystans od 2 km do pełnego maratonu).

Helio Ring oczywiście jest pierścieniem wodoodpornym. Bateria ma natomiast pozwolić na pięć dni pracy. Sprzęt zapowiada się więc bardzo ciekawie, warto czekać na kolejne informacje na jego temat.