Nowy laptop od Apple. MacBook Air M4

MacBook Air M4 zadebiutował 5 marca 2025 r., oferując wyższą wydajność dzięki nowemu układowi M4 i ulepszonej kamerze. Czy warto zainwestować w ten model?

MacBook Air M4, który pojawił się na rynku 5 marca 2025 r., wprowadza kilka istotnych zmian w porównaniu do poprzednika. Najważniejsze z nich to nowy układ M4, który zapewnia wyższą wydajność, oraz kamera o rozdzielczości 12 MP z funkcją Centrum Uwagi.

Najnowszy MacBook Air już na polskim rynku

Nowy model dostępny jest w dwóch wersjach: z ekranem 13,6 cala oraz 15,3 cala. Wprowadzenie układu M4, z 10-rdzeniowym CPU i 10-rdzeniowym GPU, zwiększa przepustowość pamięci do 120 GB/s, co stanowi wzrost o 20 proc. w porównaniu do M3. Laptop wyposażony jest w 32 GB RAM i dysk SSD o pojemności 2 TB. Cena tej konfiguracji wynosi 10 999 zł. Nowością jest także możliwość obsługi dwóch zewnętrznych monitorów o rozdzielczości do 6K przy 60 Hz.

Więcej szczegółów w pełnej wersji recenzji: https://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/macbook-air-m4-recenzja-sprawdzilem-jaki-jest-nowy-laptop-apple.html

Kamera w MacBooku Air M4 oferuje rozdzielczość 12 MP, co jest znaczącym ulepszeniem w porównaniu do poprzednich modeli. Funkcja Centrum Uwagi, wykorzystująca uczenie maszynowe, pozwala na automatyczne kadrowanie i śledzenie twarzy użytkownika.

Brak aktywnego chłodzenia. Czy wpływa na użytkowanie?

Podczas testów nie uszedł naszej uwadze efekt thermal throttlingu, gdzie taktowanie procesora spada pod dużym obciążeniem, co jest wynikiem braku aktywnego chłodzenia. Mimo to, MacBook Air M4 nadal oferuje lepszą wydajność niż jego poprzednik. MacBooki Air są znane z braku aktywnego systemu chłodzenia, co oznacza, że nie posiadają wentylatorów. To rozwiązanie znacząco poprawia komfort użytkowania tych urządzeń. Jednakże, testy wykazują, że przy dużym obciążeniu procesora, takie podejście nie jest wystarczające. Biorąc pod uwagę, że MacBook Air jest zaprojektowany do mniej wymagających zadań, warto się zastanowić, czy stosowanie coraz potężniejszych układów Apple Silicon w tych laptopach ma sens.

MacBook Air M4 w podstawowej konfiguracji z 16 GB RAM kosztuje 4 999 zł, co czyni go jednym z najlepiej wycenionych laptopów Apple.