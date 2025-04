Czeka nas zalew zdjęć z AI. OpenAI udostępnia darmowy generator grafik

OpenAI udostępnia najnowszą funkcję użytkownikom darmowego chatbota AI. Czy oznacza to, że z sieci znikną "prawdziwe" zdjęcia?

Kilka dni temu informowaliśmy o nowej, przełomowej funkcji ChatGPT. Popularny chatbot stworzony przez OpenAI już wcześniej potrafił generować obrazki. Teraz możemy na nich umieszczać napisy, logo i inne treści. To spore udogodnienie – dotychczas większość generatorów grafiki AI miała z tym spory problem, a w tekście mogliśmy zobaczyć liczne literówki i inne błędy. Teraz OpenAI idzie o krok dalej, a wspomnianą wcześniej możliwość dostają użytkownicy darmowej wersji ChatGPT.

Ulepszony generator obrazków trafia do darmowego ChatGPT

Do przetwarzania tekstu i mowy dołączyło już generowanie grafik i obrazów bardzo dobrej jakości. OpenAI przyzwyczaiło nas już do tego, że nowości pojawiają się najpierw w ChatGPT Plus i innych płatnych planach. Niepłacący użytkownicy mogą natomiast korzystać z nich po krótkim czasie. W tym przypadku wystarczyło kilka dni, aby generowanie wyjątkowo dobrych grafik – także z naszym tekstem, a nawet wzorem matematycznym – trafiło do wszystkich osób korzystających z chatbota.

Możemy być zatem pewni, że do sieci trafi coraz więcej grafik i realistycznych zdjęć stworzonych w ten sposób. Póki co, w darmowym ChatGPT mamy jednak limit. Bez dodatkowych opłat stworzysz trzy grafiki dziennie. W praktyce zwykle okazuje się, że treści wymagają pewnych poprawek. Jeśli dobrze przemyślisz wpisywane polecenia, być może uda się wygenerować jedną, maksymalnie dwie udane grafiki na dobę.

OpenAI planowało wprowadzenie nowej funkcji w każdej wersji ChatGPT. Okazało się jednak, że zainteresowanie było tak duże, że początkowo ograniczono się do płatnych planów premium.

OpenAI rośnie w siłę

Szacuje się, że OpenAI ma obecnie około 500 mln użytkowników tygodniowo. Wartość amerykańskiej firmy technologicznej stale rośnie i obecnie sięga 300 mld dolarów.

Mimo mocnej konkurencji (Google Gemini, Apple Intelligence, Galaxy AI, narzędzia Microsoftu i wiele innych opcji) oprogramowanie OpenAI wciąż cieszy się największym powodzeniem.

Warto dodać, że płacący użytkownicy ChatGPT dostali już także m.in. możliwość generowania filmów (OpenAI Sora), a aplikacja mobilna może rozpoznawać obiekty widoczne przez kamerę smartfona. Aż ciężko uwierzyć, że historia chatbota ChatGPT ma niespełna 2,5 roku.