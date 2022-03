Nie zdarzyło ci się dotąd skorzystać z aplikacji Amazon? Zatem czym prędzej bierz telefon, instaluj apkę i zrób zakupy – możesz zaoszczędzić w ten sposób 35 złotych. Taka to promocja.

Promocja Amazon: 35 zł zniżki dla nowych użytkowników aplikacji

Amazon w Polsce działa już ponad rok – w tym czasie wielu z nas skusiło się na zakupy, a niektórzy robią je już na tej platformie regularnie. Wciąż jednak niewiele osób korzysta z aplikacji Amazon, która dostępna jest na iPhone’y i smartfony z Androidem.

Teraz jest najlepszy moment, by zdecydować się na jej instalację – w ten sposób możesz zaoszczędzić nawet jedną trzecią ceny, obniżając ją o 35 złotych.

Oto jak to działa: jeśli będą to twoje pierwsze zakupy przez aplikację (niekonicznie pierwsze na Amazonie w ogóle), a wartość koszyka wyniesie co najmniej 100 zł, to po wpisaniu kodu APPKA35 cena do zapłaty obniży się o 35 złotych.

I tylko jedna maleńka uwaga… Lepiej zrobić to wcześniej niż później, bo choć promocja jako tako trwa do 12 kwietnia bieżącego roku, to liczba kuponów jest ograniczona (jest ich mianowicie 21 tysięcy). Po więcej szczegółów odsyłamy na oficjalną stronę.

Jak dobrze wykorzystać kupon? Mamy kilka pomysłów

Największą różnicę zauważysz oczywiście wtedy, gdy kupisz coś za nieduże pieniądze – 35 złotych może wówczas oznaczać nawet jedną trzecią ceny. Dlatego też pomyśl na przykład o karcie pamięci SanDisk Extreme PRO 128 GB z transferami dochodzącymi do 170 MB/s. Kod APPKA35 pozwoli ci obniżyć jej cenę do 109 zł z groszami.

Rzuć też okiem na bezprzewodowe słuchawki nauszne JBL Tune 500BT – już normalnie są godne uwagi, a teraz mogą być twoje za 94 złote. Dobrze wygląda też kamera do monitoringu Xiaomi Mi 360 Camera (1080P), której cenę możesz obniżyć do zaledwie 100 złotych i 22 groszy.

Co jeszcze przykuło naszą uwagę? Ano między innymi opaska sportowa Huawei Band 6 za 173 zł, przystawka Xiaomi Mi Box S 4K za 224 zł i wewnętrzny dysk SSD Crucial BX500 o pojemności 480 GB za 184 zł. Oczywiście to tylko nasze propozycje – kod możesz wykorzystać przy dowolnych produktach.

