Amazon.pl ruszył i już działa. Polska wersja sklepu po latach czekania wreszcie stała się faktem. Sprawdźmy więc, co polski Amazon ma nam do zaoferowania.

Dla sklepu Amazon Polska wreszcie stała się jednym z domów

Amazon od lat był obecny w Polsce – za sprawą swoich centrów logistycznych i rozwojowych. Bez większych trudności mogliśmy też robić zakupy na tej platformie, ale byliśmy zmuszeni do korzystania z jej niemieckiej wersji (wprawdzie dostępnej po polsku, ale wciąż – nie „naszej”). Od ponad miesiąca wiedzieliśmy, że wkrótce się to zmieni i dziś – 2 marca 2021 roku – Amazon.pl wreszcie stał się faktem. Polska strona jest już dostępna i nic nie stoi na przeszkodzie, by ruszać na zakupy.

Polski Amazon chce powalczyć z szalenie popularnym Allegro oraz chińskim AliExpress, który również nie narzeka na brak klientów z kraju nad Wisłą. Amerykański gigant już w styczniu umożliwił polskim sprzedawcom rejestrowanie produktów, a dziś oficjalnie pozwala im wyjść ze swoją ofertą do nas, klientów. Dla nas też im większy wybór i im większa konkurencja – tym lepiej, więc start Amazon.pl uważamy za bardzo dobrą wiadomość.

Amazon.pl już działa. Jak wygląda oferta polskiej wersji sklepu?

Polska wersja Amazona wygląda zupełnie tak samo jak inne, więc każdy, kto kiedykolwiek korzystał z tej platformy, szybko się na niej odnajdzie. Możemy nawet skorzystać z dotychczasowego konta (i wszystkie dane zostaną przeniesione). Możemy również liczyć na te same korzyści, co inni. Są miliony produktów w dobrych cenach, a gdy za zakupy zapłacimy co najmniej 100 złotych, to paczka dotrze do nas za darmo (o ile realizacją zajmuje się sam Amazon).

Krótka wizyta na Amazon.pl pozwala ocenić, że wszystko działa tak jak powinno. Niestety okazuje się też, że – przynajmniej na razie – usługa Amazon Prime nadal nie jest dla nas dostępna w pełni i nie ma też polskiej Alexy. Liczymy na to, że wkrótce się to zmieni. Tymczasem przejdźmy do istotniejszego tematu, a więc akceptowanych form płatności i opcji dostawy. Jakie są?

Akceptowane formy płatności na Amazon.pl:

karty Visa / Visa Electron

karty MasterCard

karty American Express

karty przedpłacone Visa, MasterCard i American Express

Przelewy24

BLIK

Dostawy z Amazon.pl realizują firmy:

DHL Poland

InPost

Poczta Polska

Zakupy z Amazona będą więc dostarczać różni przewoźnicy – zarówno bezpośrednio do naszych mieszkań, jak i punktów odbioru / Paczkomatów.

Sekcja komentarzy jest twoja. Daj znać, co myślisz o debiucie Amazona w Polsce.

Źródło: Amazon, informacja własna

