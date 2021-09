Nie od dziś Amazon próbuje pomagać nam w ogarnianiu codziennych zadań. Do tej pory robił to jednak poprzez „inteligentne głośniki” czy też „ekrany domowe” spod znaku Echo. Teraz postanowił nadać naszemu asystentowi nieco bardziej przyjaznych kształtów - oto robot imieniem Astro.

Astro to coś więcej niż Alexa na kółkach

Amazon Astro nie tylko inaczej wygląda niż gadżety spod znaku Echo, ale też ma znacznie większe możliwości, co zawdzięcza swojej konstrukcji. Może mianowicie poruszać się pomieszczeniu, by (gdy jesteś w domu) służyć za system telekonferencyjny albo podać coś innemu domownikowi, a także (gdy cię w nim nie ma), by upewnić cię o tym, że wyłączyłeś kuchenkę albo że zwierzęta smacznie sobie śpią. Robot może patrolować dom i w pełni współpracować z czujnikami smart home, a nawet reagować na dźwięk tłuczonego szkła. Gdy coś go zaniepokoi – da ci znać na telefon.

Równocześnie Astro oferuje także klasyczne funkcje asystenta z Alexą – możesz mu więc zadawać pytania, na których odpowiedzi będzie szukał w Internecie, możesz go spytać o swój plan dnia i możesz też poprosić go o włączenie muzyki lub któregoś z urządzeń.

Zobacz co potrafi robot Amazon Astro:

Amazon uznał, że jesteśmy gotowi na robota. Ale czy nas stać?

Astro to rozwiązanie ciekawe, ale na pewno też kontrowersyjne. To może tłumaczyć, dlaczego Amazon tak bardzo ociągał się z jego prezentacją (bo pracował nad nim od wielu lat). Ostatecznie jednak uznał najwyraźniej, że jesteśmy na to gotowi.

Dodajmy, że Astro będzie kosztować 1450 dolarów, ale jeśli zdecydujesz się na zakup jednego z pierwszych egzemplarzy, które Amazon wprowadzi do sprzedaży jeszcze w tym roku, to zapłacisz „tylko” tysiaka.

Podczas swojego wrześniowego wydarzenia Amazon zaprezentował także między innymi:

15,6-calowy „ekran domowy” Echo Show 15 z wyświetlaczem Full HD, na którym pojawiają się notatki, terminarz i elementy sterujące systemem smart home,

z wyświetlaczem Full HD, na którym pojawiają się notatki, terminarz i elementy sterujące systemem smart home, system bezpieczeństwa Ring Alarm Pro zintegrowany z Eero Mesh WiFi oraz wyceniony na 50 dolarów dzwonek do drzwi Blink z wbudowaną kamerą Full HD,

zintegrowany z Eero Mesh WiFi oraz wyceniony na 50 dolarów z wbudowaną kamerą Full HD, telekonferencyjny wyświetlacz Glow dla dzieci, z kamerą i ze zintegrowanym projektorem rzucającym 19-calowy obraz reagujący na sterowanie dotykowe,

dla dzieci, z kamerą i ze zintegrowanym projektorem rzucającym 19-calowy obraz reagujący na sterowanie dotykowe, nowy, podstawowy termostat inteligentny obsługujący system Amazon Alexa i kosztujący zaledwie 60 dolarów

oraz opaskę monitorującą aktywność Halo View z wyświetlaczem AMOLED i wieloma czujnikami (pulsometrem, termometrem i innymi).

Źródło: Amazon, Engadget