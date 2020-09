Roboty mogą nie tylko zastępować ludzi, ale też wypełniać luki, w których pracowników z krwi i kości po prostu brakuje. Tak jest na przykład z kelnerami w Japonii, gdzie do pomocy ruszy Servi.

Servi to robot, który może być kelnerem

Zaprojektowany przez Bear Robotics robot Servi potrafi sprawnie poruszać się po sali wypełnionej ludźmi i stolikami. Zawdzięcza to lidarowi, wykrywającemu przeszkody na drodze i systemowi niedopuszczającemu do tego, by w nie wjechał. Ma też dwie tace do serwowania dań oraz pojemnik, dzięki czemu jest w stanie zastąpić albo przynajmniej wesprzeć kelnerów w restauracji.

W Japonii tymczasem olbrzymim problemem jest brak kelnerów na rynku pracy. Dlatego SoftBank, pod którego skrzydłami działa wspomniana firma Bear Robotics, postanowił wprowadzić na rynek robo-kelnerów na wynajem.

To praca na pełen etat. Servi jest na to gotowy

Może pracować na pełen etat, a konkretnie – w zależności od konfiguracji – od 8 do 12 godzin na jednym ładowaniu. Zawdzięcza to między innymi uproszczonej konstrukcji – nie jest to bowiem humanoid (jak Pepper) czy czworonożny robo-zwierzak (jak najsłynniejsze konstrukcje Boston Dynamics), a przykłady z nawiasów również znajdują się w portfolio SoftBanku. W tej prostocie tkwi jednak jego siła. Tak działa w praktyce:

Pozostaje tylko pytanie o to, czy to się będzie restauratorom opłacać. Otóż wypożyczenie robota będzie kosztować około 950 dolarów miesięcznie, podczas gdy przeciętne wynagrodzenie kelnera w Japonii wynosi równowartość około 1550 dolarów. A zatem nie jest źle.

Źródło: TechCrunch, RobotStart, informacja własna

