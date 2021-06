Dziś środa, więc do piątku jeszcze daleko. Ale jest ktoś, kto chciałby ci poprawić humor. Mało tego – jest w stanie to zrobić. To Spot – najsympatyczniejszy robot na świecie.

Wiele widzieliśmy już filmów ze Spotem w roli głównej. Czworonożny robot zaprojektowany przez Boston Dynamics nieustannie imponuje swoją zwinnością. Choć zastosowanie odnajduje przede wszystkim w poważnych zadaniach, takich jak monitoring, ratownictwo czy inspekcja, to ma też w sobie niemały potencjał rozrywkowy, który twórcy chętnie wykorzystują. Efekt zwykle jest świetny i nie inaczej jest tym razem. Spójrz tylko, jak świetnie tańczy…

Zobacz jak tańczy Spot od Boston Dynamics:

Klip, który możesz zobaczyć powyżej, powstał między innymi po to, by zwrócić uwagę na fakt, że zespół Boston Dynamics oficjalnie trafił pod skrzydła firmy Hyundai. Miejmy nadzieję, że nowy właściciel pozwoli wreszcie na przekucie inżynieryjnych osiągnięć w komercyjny sukces, a to coś, czemu ani SoftBank, ani Google nie podołały tak do końca.

Roboty Spot są wyposażone w zaawansowane czujniki i algorytmy omijania przeszkód, dzięki którym są w stanie tak precyzyjnie i skutecznie realizować najrozmaitsze zadania. Oczywiście w przypadku tego klipu wykorzystano co innego – roboty zostały mianowicie zaprogramowane, choć nie bez znaczenia były, rzecz jasna, ich „elastyczne” konstrukcje. A jeśli cię to ciekawi, to choreografię opracowała Monika Thomas.

Źródło: Boston Dynamics, The Verge