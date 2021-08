Poruszają się zwinniej niż ja. I z większą gracją niż ja. Kurczę, te roboty pewnie poradziłyby sobie w Ninja Warrior lepiej ode mnie. I pewnie otrzymałyby lepszą ocenę z WF-u niż ja kiedykolwiek miałem. To fascynujące, ale i przerażające.

Ekipa Boston Dynamics pochwaliła się nowym klipem z dwunożnym Atlasem w roli głównej. Ten robot nie przestaje zaskakiwać i zachwycać. Sposób, w jaki się porusza, robi niezmiennie olbrzymie wrażenie. A właściwie to „zmiennie”, bo robi to coraz lepiej. Zresztą zobacz tylko jego układ gimnastyczny ze skokami i przewrotami…

Robot Atlas (znowu) w akcji – zobacz najnowsze wideo Boston Dynamics:

Warto jednak w tym miejscu zauważyć – co zresztą jest często obiektem krytyki – że na klipach roboty Boston Dynamics wykonują ściśle zaprogramowane sekwencje ruchów – to rodzaj choreografii. Nie jest tak, że ten humanoid po prostu pójdzie przed siebie i będzie wykonywał takie szalone akrobacje. Ba, nie wykona ich nawet po kliknięciu specjalnego przycisku. Niemniej jednak sam fakt, że jest do nich zdolny, zasługuje na odnotowanie.

Ale jest pewne „ale”. Ekipa Boston Dynamics zwraca uwagę na to, że z roku na rok Atlas wymaga coraz mniejszego programowania. Coraz mocniej za to polega na własnej percepcji – jest w stanie do pewnego stopnia samodzielnie reagować na zmiany w swoim otoczeniu.

Taką dynamiczną reakcję możesz zobaczyć na przykład w 37. sekundzie filmu powyżej. Robot podczas skoku traci równowagę, aby po chwili ją odzyskać. To nie było zaprogramowane – Atlas sam wykombinował jak uratować się przed upadkiem w tej sytuacji.

Źródło: Boston Dynamics, The Verge, Engadget