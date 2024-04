Jedną z ambicji firmy Amazon było przekształcenie supermarketów stacjonarnych w miejsca nowocześniejsze, w których klienci mają kontakt jedynie ze sprzedawanymi produktami i sztuczną inteligencją. Coś jednak poszło nie tak.

Amazon większości osób może kojarzyć się z różnego rodzaju działalnością w sieci, ale to nie wszystko na czym się skupia. Posiada również sieć sklepów Fresh działających w wielu miastach USA i wybranych miastach z innych części świata. Promowana jest w nich koncepcja posunięta znacznie dalej niż powszechnie znane kasy samoobsługowe. Amazon Fresh (i Amazon Go) to bowiem supermarkety bez kas, ale za to ze sztuczną inteligencją. Takie przynajmniej były deklaracje, bo rzeczywistość okazuje się zupełnie inna i sztuczną inteligencję zamieniono na tanią ludzką siłę roboczą z Azji.

Just Walk Out w wykonaniu firmy Amazon to porażka

Amazon Fresh były od samego początku przedstawiane jako miejsca wspierane technologią "Just Walk Out". Zakładana ona, że odpowiednia infrastruktura (czyli przede wszystkim kamery) połączona z AI jest w stanie śledzić klientów i to co robią w sklepie. Mogą oni pominąć nie tylko konwencjonalne kasy, ale nawet kasy samoobsługowe ograniczając się do zabrania produktów oraz późniejszego opłacenia wygenerowanego rachunku. Co może pójść nie tak?

Opcji jest wiele, ale w tym przypadku okazało się, że opracowana technologia pozostawia wiele do życzenia. Ze śledztwa przeprowadzonego przez The Information wynika, że opisywany proces był zautomatyzowany, ale opierał się nie na sztucznej inteligencji, ale na indyjskim zespole ponad 1000 pracowników, którzy zamiast algorytmów AI weryfikowali zakupy klientów Amazon Fresh.

Wątpliwości co do działania technologii przedstawianej przez Amazon budził przede wszystkim czas, który dzielił zakupy od pojawiania się rachunku. Sztuczna inteligencja powinna generować je od razu, ale opóźnienia okazały się wynikać z faktu, że zakupy były weryfikowane przez ludzi monitorujących nagrania. Byli wspierani przez oprogramowanie, ale musieli czuwać nad całym procesem.

Przedstawiciele firmy Amazon nie skomentowali rewelacji podawanych przez The Information. Zbiegają się one jednak z zapowiedziami rezygnacji z Just Walk Out w sklepach Amazon Fresh i pozostawienia tej koncepcji tylko w wybranych sklepach Amazon Go.

Źródło: theinformation, zdjęcie otwarcia: X, @StockMKTNewz