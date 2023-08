AMD pracuje nad kartami graficznymi z serii Radeon RX 8000, ale ma wprowadzić zmiany w planowanych konstrukcjach – producent podobno porzuci topowe konstrukcje i skupi się na modelach ze średniego segmentu.

Informacje dotyczące kart graficznych Radeon RX 8000 (RDNA 4) pojawiły się już rok temu, ale producent nie ujawniał zbyt wielu szczegółów. Wracamy do tematu, bo ostatnio pojawiły się tutaj nowe, zaskakujące pogłoski. Co nas czeka w nadchodzącej generacji kart graficznych do gier?

Co nowego w kartach graficznych Radeon RX 8000?

Producent potwierdził, że nowa generacja kart graficznych ma korzystać z procesorów graficznych z serii Navi 4X – układy będą bazować na nowej architekturze RDNA 4 i zostaną wykonane w zaawansowanym procesie litograficznym.



AMD już rok temu zapowiedziało wydanie kart graficznych z rdzeniami Navi 4X

Nowa architektura i ulepszony proces produkcyjny powinny przełożyć się na lepszą wydajność i efektywność energetyczną. Póki co nie znamy tutaj żadnych szczegółów – premiera kart spodziewana jest dopiero w 2024 roku.

AMD rezygnuje z topowych kart Radeon RX 8000?

Co prawda producent jeszcze nie ujawnił szczegółów na temat planowanych kart graficznych, ale w sieci pojawiły się dosyć zaskakujące doniesienia – według użytkownika Kepler, AMD ma zrezygnować z topowych kart graficznych z rdzeniami Navi 4X.

Niektóre źródła wskazują, że AMD ma pozostać tylko przy dwóch najsłabszych procesorach graficznych – Navi 43 i Navi 44, które zapewne byłyby stosowane w modelach ze średniej półki.

Jeśli plotki okażą się prawdziwe, seria Radeon RX 8000 z rdzeniami Navi 4X obejmowałaby tylko modele ze średniej półki – podobnie jak w przypadku kart graficznych Radeon RX 400 i RX 500 z generacji Polaris albo Radeon RX 5000 z generacji RDNA 1. Nie można jednak wykluczyć wykorzystania starych procesorów graficznych z generacji Navi 3X (z ewentualnymi usprawnieniami).

