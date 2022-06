AMD przygotowuje nowe procesory Ryzen i karty graficzne Radeon! Podczas konferencji AMD Financial Analyst Day 2022 producent uchylił rąbka tajemnicy na temat nowego sprzętu, który ma napędzać kolejne generacje komputerów, laptopów i centrów danych.

Podczas konferencji AMD Financial Analyst Day 2022 poznaliśmy plany związane z kolejnymi generacjami procesorów, kart graficznych i akceleratorów obliczeniowych.

Jeszcze w tym roku na rynku mają zadebiutować pierwsze procesory AMD bazujące na mikroarchitekturze Zen 4 - doczekamy się modeli Ryzen 7000, Ryzen Threadripper 7000, a także kilku generacji układów Epyc. W planach producenta są także nowe procesory dla laptopów - będą to pierwsze układy ze zintegrowaną technologią AMD XDNA.

AMD już pracuje nad mikroarchitekturą Zen 5, która przyniesie poprawę wydajności i efektywności energetycznej w kolejnych generacjach procesorów.

Jeszcze w tym roku mamy doczekać się premiery nowych kart graficznych Radeon na bazie architektury RDNA 3 - nowa generacja ma przynieść rewolucję w budowie układów, co przełozy się na spory wzrost efektywności energetycznej.

W planach producenta są nowe generacje kart graficznych Radeon na bazie architektury RDNA 4, która ma przynieść kolejne optymalizacje pod względem wydajności i efektywności energetycznej.

AMD zapowiedziało akceleratory z rodziny Instinct MI300, czyli pierwsze na świecie procesory APU dla centrów danych. Nowe układy mają korzystać z przełomowej konstrukcji chipletów 3D, co przełoży się na jeszcze lepsze możliwości sprzętu.

Czekacie na nowy sprzęt od AMD? My też! Niedawno poznaliśmy szczegóły dotyczące procesorów Ryzen 7000 i płyt głównych AM5, które mają zadebiutować jesienią tego roku.

Producent pracuje też nad kolejnymi generacjami sprzętu. Podczas konferencji AMD Financial Analyst Day 2022 zaprezentowano plany na najbliższe lata praktycznie dla wszystkich linii produktowych – komputerów, laptopów i centrów danych.

AMD Zen 4 i Zen 5 – co przyniosą kolejne generacje procesorów?

Za nami premiera architektur Zen, Zen 2 i Zen 3, które mocno namieszały na rynku procesorów. „Czerwoni” jednak nie zamierzają na tym poprzestawać i pracują nad nowymi kolejnymi generacjami mikroarchitketury Zen.

Jeszcze w tym roku doczekamy się premiery mikroarchitketury Zen 4, która została zaprojektowana z myślą o komputerach, laptopach i serwerach. Nowa konstrukcja oferuje większą pojemność pamięci podręcznej drugiego poziomu (L2) oraz dodatkowe rozszerzenia instrukcji AI i AVX-512.

Nie powinniśmy jednak oczekiwać dużego wzrostu wydajności – docelowo ma ona przynieść 8-10% wzrostu współczynnika IPC (Instructions Per Cycle – instrukcji wykonywanych w jednym cyklu zegara) i ponad 15% przyrostu wydajności w zastosowaniach jednowątkowych. To słabsze wyniki niż w przypadku przejścia na poprzednie architektury.

Dużo lepiej ma to wyglądać w szerszej perspektywie. Producent chwali się sporym wzrostem efektywności energetycznej (25%) i ogólnej wydajności (35%) względem obecnej architektury Zen 3 (porównując 16-rdzeniowe/32-wątkowe modele dla desktopów).

To jednak nie koniec rewelacji! Wiemy, że inżynierowie już pracują nad mikroarchitekturą Zen 5, która ma przynieść poprawę wydajności i efektywności energetycznej (póki co producent nie ujawnia na ten temat żadnych szczegółów). Doczekamy się też optymalizacji pod kątem zastosowań korzystających z AI i uczenia maszynowego.

W planach AMD jest kilka wersji mikroarchitektur Zen 4 i Zen 5, które są projektowane z myślą o różnych zastosowaniach - doczekamy się tutaj też wersji z pamięcią 3D V-Cache (zwiększoną pojemnością pamięci podręcznej trzeciego poziomu) oraz energooszczędnych wariantów Zen 4c/Zen 5c dla specyficznych zastosowań chmurowych.

AMD zapowiada nowe procesory Ryzen, Ryzen Threadripper i Epyc

Nowe architektury nowymi architekturami, ale co z procesorami? Podczas targów Computex 2022 zaprezentowano procesor Ryzen 7000 w akcji (możecie go zobaczyć na filmiku powyżej - producent porównał jego wydajność do topowego modelu konkurencji). Podczas konferencji AMD Financial Analyst Day 2022 poznaliśmy plany na kolejne lata - zapowiedziano nowe generacje układów dla komputerów, laptopów, stacji roboczych i centrów danych. Tutaj czeka nas sporo niespodzianek.



Lisa Su prezentuje procesor AMD Ryzen 7000 na targach Computex 2022

Mikroarchitektura Zen 4 ma napędzać procesory Ryzen 7000 (też z pamięcią 3D V-Cache - można zatem podejrzewać, że doczekamy się następcy Ryzena 7 5800X3D) oraz Ryzen Threadripper 7000. Układy dla desktopów będą produkowane w 5-nanometrowej litografii. To jednak nie wszystko, bo w 2024 roku planowana jest premiera układów Granite Ridge (najpewniej będzie to seria Ryzen 8000) na bazie architektury Zen 5, które mają być produkowane w zaawansowanym procesie litograficznym (cokolwiek to znaczy).

Bardzo ciekawie zapowiadają się też nowe układy dla laptopów. W przyszłym roku mają zadebiutować modele Ryzen 7000 "Phoenix Point", czyli pierwsze układy ze zintegrowaną technologią AMD XDNA – połączone one rdzenie Zen 4, układ graficzny bazujący na architekturze RDNA 3 oraz silnik sztucznej inteligencji (AIE - Artificial Intelligence Engine). Później planowana jest premiera modeli Strix Point (Ryzen 8000?) z rdzeniami Zen 5, grafiką RDNA 3+ i silnikiem AIE. Najpewniej będziemy musieli na nie poczekać do 2024 roku.

AMD szykuje też mocne uderzenie na rynku centrów danych. W ostatnim kwartale bieżącego roku mają pojawić się modele Epyc 7004 „Genoa”, które zaoferują nawet 96 rdzeni Zen 4, obsługę 12-kanałowej pamięci DDR5 oraz wsparcie dla PCI-Express 5.0 i CXL. Producent twierdzi, że układy specyficznych zastosowaniach mają przynieść nawet 75% wzrostu wydajności względem obecnej generacji układów Epyc 7003. W przyszłym roku mają pojawić się modele Epyc 7004 "Genoa-X” z technologią AMD 3D V-Cache – takie układy mają dysponować ponad 1 GB pamięci podręcznej L3 (!).

W planach producenta są też 64-rdzeniowe układy Epyc 7004 „Siena” zoptymalizowane dla wdrożeń w obszarze inteligentnych systemów brzegowych i komunikacyjnych oraz 128-rdzeniowe Epyc 7004 „Bergamo” dla urządzeń obsługujących rozwiązania chmurowe (z rdzeniami Zen 4c). Premiera układów została zaplanowana na 2023 rok.

Później na rynku mają zadebiutować modele Epyc 7005 „Turin” – co prawda producent nie ujawnił tutaj żadnych szczegółów, ale według wcześniejszych przecieków mają one dysponować nawet 256 rdzeniami Zen 5. Na ich premierę najpewniej będziemy musieli poczekać do 2024 roku.

AMD zapowiada karty graficzne Radeon RX 7000 i 8000

Podczas konferencji ujawniono też nowe szczegóły o kartach graficznych Radeon – konstrukcje będą konkurować z nowymi modelami Nvidia GeForce i Intel Arc.

Jeszcze w tym roku mają pojawić się modele Radeon RX 7000 z chipami Navi 3X na bazie architektury RDNA 3 - producent potwierdził, że nowe rdzenie mają bazować na konstrukcji z chipletami wykonanymi w 5 nm. Nowa generacja wprowadzi przeprojektowane jednostki obliczeniowe, a także nową generację pamięci AMD Infinity Cache.

Szczegóły dotyczące wydajności póki co są owiane mgłą tajemnicy, ale nowe Radeony podobno mają zaoferować ponad 50% wzrostu efektywności energetycznej (wydajności w przeliczeniu na pobieraną moc).

Okazuje się, że to jeszcze nie koniec! Producent potwierdził, że już pracuje nad kolejną generacją układów graficznych – najpewniej chodzi o modele Radeon RX 8000 z rdzeniami Navi 4X na bazie architektury RDNA 4. Nowe układy mają być produkowane w zaawansowanym procesie technologicznym (zapewne też będą to konstrukcje korzystające z chipletów). Premiera? Najpewniej gdzieś w 2024 roku.

Akceleratory obliczeniowe AMD Instinct dla centrów danych – czeka nas rewolucja

Na koniec akceleratory obliczeniowe – wprawdzie nie jest to tak pasjonująca rzecz dla zwykłych konsumentów, ale czeka nas tutaj mała rewolucja.

AMD pracuje nad akceleratorami obliczeniowymi z rodziny Instinct MI300 – będą to pierwsze na świecie procesory APU dla centrów danych. Nowe konstrukcje będą wykorzystywać przełomową technologię chipletów 3D łącząc układ graficzny AMD CDNA 3, procesor na bazie architektury Zen 4, pamięć podręczną (cache) oraz stosy pamięci HBM.

Układ APU ma mieć tę zaletę, że procesor i układ graficzny będą mogły korzystać z ten samej pamięci (podobnie jak w układach APU w modelu hUMA). Pozwala to uprościć wykonywanie operacji, a także zmniejszyć współczynnik TCO (Total Cost of Ownership - całkowity koszt pozyskania).

Według wstępnych zapowiedzi, mamy tutaj otrzymać ponad 5-krotny wzrost efektywności energetycznej w zastosowaniach korzystających ze sztucznej inteligencji (w porównaniu do obecnych akceleratorów Instinct MI200 z generacji CDNA 2).

AMD idzie za ciosem – to mocny sygnał dla konkurencji

Co tu dużo mówić, plany AMD wyglądają naprawdę obiecująco. Producent pochwalił się szczegółami dotyczącymi rozwoju praktycznie wszystkich linii produktowych, co potwierdza, że planuje tutaj mocno konkurować z innymi firmami – Intelem i Nvidią.

Szczególnie ciekawie zapowiada się segment procesorów, gdzie trwają prace nad kilkoma wariantami architektur Zen 4 i Zen 5. AMD będzie mocno walczyć w desktopach i laptopach, a do tego urozmaici swoją ofertę procesorów dla centrów danych. Warto dodać, że AMD niedawno uruchomiło superkomputer Frontier - najwydajniejszą tego typu konstrukcję na świecie (a kolejny, jeszcze szybszy El Capitan jest w planach). Tymczasem Intel ostatnio potwierdził kolejną obsuwę swoich serwerowych modeli Xeon Sapphire Rapids. Jest to ważny sygnał dla klientów, kto ma zamiar przejąć pozycję lidera branży.

Bardzo ciekawie zapowiadają się też nowe karty graficzne Radeon RX 7000, aczkolwiek producent póki co nie zdradza tutaj zbyt wielu istotnych szczegółów - właściwie potwierdzono wcześniejsze informacje z przecieków. Nie ujawniono żadnych informacji o "czystej" wydajności, co budzi pewien niepokój (chociaż konkurencja póki co oficjalnie nie ujawniła tutaj jakichkolwiek informacji o kartach GeForce RTX 4000, wiec pod tym względem można mówić o jeszcze większej niewiadomej). Wbrew pozorom dużo ciekawsza okazała się zapowiedź profesjonalnych akceleratorów obliczeniowych Instinct MI300, czyli pierwszych na świecie procesorów APU dla centrów danych. Wprowadzenie nowych konstrukcji może zrewolucjonizować profesjonalny rynek.