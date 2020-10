Czekacie na nowe procesory AMD do laptopów? Właśnie poznaliśmy specyfikację modelu Ryzen 5 5600U, który ma szansę mocno namieszać w niedrogich konstrukcjach.

Jesteśmy po prezentacji procesorów AMD Ryzen 5000 dla komputerów stacjonarnych, ale przed nami premiera procesorów Ryzen 5000 dla urządzeń mobilnych. Do sieci wyciekła specyfikacja jednostki, która może stać się jednym z najpopularniejszych modeli w nowych laptopach.

Mobilne procesory AMD Ryzen 5000 wprowadzą zamieszanie

Co prawda "czerwoni" jeszcze nie ujawnili informacji na temat nowych procesorów do laptopów, ale przecieki wskazują na… dosyć dziwną strategię producenta.

5500U & 5700U -> Lucienne -> Zen 2



5600U & 5800U -> Cezanne -> Zen 3



Why AMD, why? — ExecutableFix (@ExecuFix) October 13, 2020

Według niepotwierdzonych informacji, AMD planuje wydać dwie generacje procesorów w obrębie serii Ryzen 5000 - "Lucienne" z rdzeniami Zen 2 i grafiką Vega oraz "Cezanne" z rdzeniami Zen 3 i grafiką Vega.

Ryzen 5 5500U - Lucienne (Zen 2/Vega)

Ryzen 5 5600U - Cezanne (Zen 3/Vega)

Ryzen 7 5700U - Lucienne (Zen 2/Vega)

Ryzen 7 5800U - Cezanne (Zen 3/Vega)

Modele Cezanne powinny oferować lepsze osiągi procesora, ale mniej doświadczeni klienci mogą czuć się pogubieni w oznaczeniach. Jesteśmy ciekawi, jak producent rozwiąże ten problem.

AMD Ryzen 5 5600U – specyfikacja procesora

Jednym z ciekawszych modeli z nowej serii może być Ryzen 5 5600U, który zastąpi obecną jednostkę Ryzen 4600U. Użytkownik ExecutableFix ujawnił nieoficjalną specyfikacją procesora.

Cezanne 6-core



2.3GHz base, 4.2GHz boost

7 CU @ 1.8GHz

10-25W TDP https://t.co/LKvCU2Pt0r — ExecutableFix (@ExecuFix) October 17, 2020

Układ oferuje 6 rdzeni/12 wątków bazujących na architekturze Zen 3 – bazowe taktowanie ma wynosić 2,3 GHz, a w trybie Boost może ono rosnąć do 4,2 GHz, więc będzie nieco wyższe względem poprzednika. Układ graficzny to dalej Radeon Vega, ale ma on dysponować 7 blokami CU o zegarze do 1800 MHz.

Model AMD Ryzen 5 4600U AMD Ryzen 5 5600U* Generacja Renoir (Zen 2/Vega) Cezanne (Zen 3/Vega) Rdzenie/wątki 6/12 6/12 Taktowanie/Boost 2,1/4,0 GHz 2,3/4,2 GHz Grafika Radeon Vega 6 Radeon Vega 7 Taktowanie do 1200 MHz do 1800 MHz TDP 15 W (cTDP 10-25 W) ?? W (cTDP 10-25 W) *specyfikacja nieoficjalna

Nowa jednostka powinna zaoferować trochę lepsze osiągi procesora i grafiki, a przy tym cechować się takim samym współczynnikiem TDP (10 – 25 W). Trzeba przyznać, że zapowiada się ciekawie. Na potwierdzenie przecieków i dokładniejsze informacje przyjdzie nam poczekać najprawdopodobniej do przyszłego roku.

Źródło Twitter @ ExecutableFix

