W końcu się doczekaliśmy! Firma AMD zaprezentowała nową generację procesorów Ryzen. Nie zabrakło porównań do konkurencji i chwalenia się osiągami w grach.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, firma AMD ujawniła szczegóły na temat nowej generacji procesorów Ryzen. Poznaliśmy specyfikację, wydajność i ceny jednostek z generacji Ryzen 5000 - to właśnie one zastąpią popularne modele Ryzen 3000.

Co nowego w procesorach AMD Ryzen 5000? Zen 3 przynosi spory przyrost wydajności

Producent ujawnił trochę szczegółów na temat budowy procesorów - mówimy o informacjach, które głównie zainteresują entuzjastów, ale dobrze obrazują postęp w projektowaniu układów.

Zacznijmy od tego, że kolejnej generacja procesorów korzysta z nowej architektury „Zen 3”, ale do produkcji układów nadal wykorzystano 7-nanometrową litografię (TSMC 7nm FinFET).

Co wprowadza nowa architektura? Inżynierowie przebudowali rdzenie i usprawnili komunikację z pamięcią podręczną. Zgodnie z przeciekami, mamy do czynienia z 8-rdzeniowym blokiem CCX, gdzie wszystkie rdzenie mają dostęp do 32 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu (L3).

Różnica względem poprzedniej generacji jest ogromna. Producent chwali się, że zmiany przekładają się średnio na 19% wzrostu współczynnika IPC (instructions per cycle – instrukcji wykonywanych w jednym cyklu zegara) i 20% wzrostu efektywności energetycznej. W porównaniu do konkurencyjnego modelu Core i9-10900K efektywność energetyczna jest 2,8-krotnie lepsza (co nie ukrywajmy nie jest jakimś specjalnym wyczynem).

Specyfikacja procesorów AMD Ryzen 5000

Producent zapowiedział cztery modele z nowej serii: Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X i Ryzen 5 5600X. Co ważne, jednostki zachowują kompatybilność z obecnymi płytami głównymi AM4 z chipsetami 400 i 500 (konieczne będzie zaktualizowanie BIOS-u).

Model Rdzenie/wątki Taktowanie/Boost Pamięć L2 Pamięć L3 Kontroler RAM Grafika TDP Cena Ryzen 9 5950X 16/32 3,4/4,9 GHz 16x 512 KB 64 MB DDR4-3200 - 105 W $799 Ryzen 9 3950X 16/32 3,5/4,7 GHz 16x 512 KB 64 MB DDR4-3200 - 105 W $749 Ryzen 9 5900X 12/24 3,7/4,8 GHz 12x 512 KB 64 MB DDR4-3200 - 105 W $549 Ryzen 9 3900X 12/24 3,8/4,6 GHz 12x 512 KB 64 MB DDR4-3200 - 105 W $499 Ryzen 7 5800X 8/16 3,8/4,7 GHz 8x 512 KB 32 MB DDR4-3200 - 105 W $449 Ryzen 7 3800X 8/16 3,9/4,5 GHz 8x 512 KB 32 MB DDR4-3200 - 105 W $399 Ryzen 5 5600X 6/12 3,7/4,6 GHz 6x 512 KB 32 MB DDR4-3200 - 65 W $299 Ryzen 5 3600X 6/12 3,8/4,4 GHz 6x 512 KB 32 MB DDR4-3200 - 95 W $249

Układy oferuję tyle samo rdzeni co poprzednicy i zachowują takie samo TDP (wszystkie modele oferują odblokowany mnożnik, więc można je dodatkowo podkręcić). Nieco zmniejszono taktowanie bazowe, ale zwiększono zegary Boost.

Nadal mamy do czynienia z 2-kanałowym kontrolerem pamięci DDR4 z natywnym wsparciem dla modułów 3200 MHz i taką samą pojemnością pamięci podręcznych L2 i L3 (w ujęciu sumarycznym). Rzecz jasna jest też wsparcie dla magistrali PCI-Express 4.0.

Wydajność procesora AMD Ryzen 9 5900X – najlepszy procesor do gier

Podczas konferencji producent pochwalił się wydajnością modelu Ryzen 9 5900X - AMD twierdzi, że to obecnie najlepszy procesor do gier. Na co możemy liczyć?

Przede wszystkim potężna wydajność pojedynczego wątku – w teście Cinebench R20 1T układ uzyskał 631 punktów. Dla porównania, Ryzen 9 3900X oferuje tutaj 521 punktów, a Ryzen 9 3900XT niewiele więcej – 541 punktów. Nowy model oferuje najwyższą wydajność jednowątkową spośród wszystkich procesorów dla komputerów stacjonarnych.

Bardzo dobrze wypada także wydajność w grach - w porównaniu do poprzednika nowy model ma być wydajniejszy o 5 – 50%.

W porównaniu do konkurencyjnego modelu Intel Core i9-10900K różnica nie jest tak znacząca, ale w przeważającej większości tytułów nowy Ryzen ma oferować nieco lepsze osiągi.

Bardzo dobrze wypada też porównanie modeli AMD Ryzen 7 5800X vs Intel Core i7-10700K i AMD Ryzen 5 5600X vs Intel Core i5-10600K. Warto jednak zauważyć, że przewaga modeli AMD ma być widoczna głównie w zastosowaniach jedno- i wielowątkowych. W grach nie jest aż tak znacząca.

AMD Ryzen 9 5950X – najlepszy procesor dla twórców treści

Bardzo interesująco zapowiada się też topowy model Ryzen 9 5950X – układ ma spełnić oczekiwania tych użytkowników, którzy wykorzystują komputer zarówno do grania, jak i tworzenia treści.

W porównaniu do modelu Ryzen 9 3950X różnica w profesjonalnych zastosowaniach wynosi 5 - 27%, a w grach 13 – 29%.

Jeżeli chodzi o porównanie do modelu Core i9-10900K (wyraźnie tańszego), największą przewagę rzecz jasna obserwujemy w zastosowaniach wielowątkowych. W grach różnica nie jest znacząca (a czasami można mówić o bardzo zbliżonych osiągach).

Procesory AMD Ryzen 5000 – kiedy i za ile w sprzedaży?

Jeżeli planujecie zakup nowego procesora, będziecie musieli uzbroić się w cierpliwość - procesory Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X i Ryzen 5 5600X mają trafić do sprzedaży 5 listopada. Ceny nowych modeli są o 50 dolarów wyższe względem premierowych cen poprzedników. W praktyce różnice będzie jeszcze większe, bo starsza generacja od premiery mocno potaniała.

AMD daje jasny sygnał, że chce przejąć koronę króla wydajności w grach

Prezentacja nowych procesorów na pewno wzbudziła sporo emocji. Wzrost wydajności względem poprzedniej generacji robi ogromne wrażenie (szczególnie, że różnica w taktowaniach nie jest znaczące). Mało tego! AMD wyraźnie pokazuje, że coraz mniej boi się konkurencji i ma zamiar przejąć koronę króla wydajności w grach.

Nowa generacja Ryzenów pokazuje również inne zjawisko. Można odnieść wrażenie, że producent coraz pewniej czuje się na rynku procesorów, przez co może sobie pozwolić na podnoszenie cen. Dla nas nie jest to zbyt dobra informacja. Z drugiej strony większy zysk na pewno pozwoli zwiększyć środki na projektowanie sprzętu, co na pewno przyczyni się do rozwoju kolejnych produktów.

Co z tego wyjdzie? Przekonamy się po premierze i niezależnych testach.

Źródło: AMD

