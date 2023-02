Firma Apple rozpoczęła inicjatywę o nazwie Ivestigator Support Program, w ramach której prowadzone będą badania naukowe dotyczące ludzkiego serca. Prace będą opierać się na danych zebranych przez zegarki Apple Watch.

Apple serio podchodzi do badań nad ludzkim sercem

W komunikacie prasowym opublikowanym przez firmę Apple przeczytać można, że to właśnie dzięki mechanizmom monitorującym pracę serca, które zaimplementowane zostały w zegarkach Apple Watch, użytkownicy tych urządzeń mają dostęp do danych dotyczących stanu swojego mięśnia sercowego, a co za tym idzie mogą lepiej zadbać o swoje zdrowie.

Smartwatche marki Apple potrafią między innymi wykryć arytmię, zbyt wysokie lub zbyt niskie tętno oraz monitorują bieżącą sprawność kardio. Wyposażone zostały także w aplikację EKG, która ocenia pracę serca oraz wykrywa objawy migotania przedsionków.

Apple Investigator Support Program

Warto wspomnieć, że w 2015 roku firma uruchomiła platformy ResearchKit i CareKit umożliwiające tworzenie aplikacji służących między innymi do prowadzenia badań medycznych oraz monitorowania stanu zdrowia pacjentów.

W ramach wspomnianego wyżej programu jego uczestnicy otrzymają zegarki Apple Watch, które wykorzystane zostaną do zbierania danych na temat stanu zdrowia i prowadzenia na tej podstawie badań naukowych. Aby zakwalifikować się do projektu należy złożyć wniosek zawierający opis planowanych badań. Komisja oceni ich przydatność dla użytkowników, pacjentów i społeczności naukowej oraz możliwość wykorzystania zegarków do ich realizacji i na tej podstawie wyłoni jego uczestników.

Więcej informacji na ten temat uzyskać można pisząc na adres [email protected]

Apple Watch nie jest zwykłym smartwatchem

We wspomnianym komunikacie prasowym podano kilka przykładów podobnych badań, do przeprowadzenia których wykorzystano możliwości tego zegarka.

Wspomniano między innymi o badaniu wpływu toksyczności terapii onkologicznej na pracę serca dzieci czy badaniach mających odpowiedzieć na pytanie jak przebywanie w dymie pożarowym wpływa na zdrowie kardiologiczne strażaków. Badania dotyczą także sposobów szybszego wykrywania migotania przedsionków, które według epidemiologów stanie się dużym problemem obywateli Unii Europejskiej do 2060 roku.

