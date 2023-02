Pierwsze plotki o iPhone 15 pojawiły się długo przed premierą bieżącej generacji tych smartfonów. Obecnie jest ich już tyle, że warto je wszystkie podsumować i zastanowić się czy warto czekać na iPhone 15. Oto podsumowanie doniesień na temat tegorocznych modeli.

iPhone 15

Zacznijmy od tego, że nowe modele iPhone’ów wyglądać będą podobnie do zeszłorocznych iPhone 14. Apple ma kontynuować dotychczasową politykę i nie wskrzeszać modelu mini, który w tym roku został zastąpiony przez większego Plusa. Będą zatem dwa standardowe warianty i dwa serii Pro, a w każdej z tych grup znajdą się zarówno smartfony z ekranem o przekątnej 6,1 cala, jak i 6,7 cala.

Nowością ma być USB-C, które zastąpi niechaciany przez urzędników Unii Europejskiej port Lightning. Jak wiadomo, celem jest standaryzacja, a to zapewne wyjdzie na dobre użytkownikom sprzętu elektronicznego. Ta zmiana dotyczyć może tylko rynku europejskiego, ale raczej mało prawdodpobnie jest to, że Apple zdecyduje się na regionalizację projektów. Zanosi się zatem, że dzięki Unii Europejskiej cały świat będzie mieć iPhone’y z USB-C.

rozwiń

Poza standaryzacją, nowy port ma jeszcze jedną zaletę - szybsze przesyłanie danych. Lightning dysponuje taką samą prędkością jak USB 2.0, czyli do 480 Mb/s, a w przypadku USB 3.2 wynosi ona maksymalnie 20 Gb/s. Warto też dodać, że gdyby Apple zastosowało port Thunderbolt 3, to osiągi byłyby jeszcze lepsze.

rozwiń

Drugą podstawową różnicą ma być zastąpienie notcha przez znaną z iPhone’a 14 Pro i iPhone’a 14 Pro Max wyspę Dynamic Island. Będzie to zatem swego rodzaju symboliczne zakończenie ery nielubianego wcięcia przy górnej krawędzi ekranu.

W przypadku iPhone’ów serii Pro Apple ma zastosować nowe układy A17, które produkowane będą w 3-nanometrowym procesie technologicznym. Przyczyni się to do zwiększenia wydajności o około 10-15% przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii o około 30-35%, w porównaniu do poprzedniej generacji tych układów. Standardowe modele wyposażone będą w układy A16, które już dobrze znamy.

Na poprawę wydajności wpłynie także zwiększenie ilości pamięci RAM. Według analityków z tajwańskiej firmy badawczej TrendForce, modele iPhone'a 15 serii Pro wyposażone będą w 8 GB pamięci RAM, w porównaniu do 6 GB w przypadku obecnej generacji.

To jednak nie koniec nowości. Od jakiegoś czasu mówi się bowiem, że pojawi się iPhone Ultra, który będzie najdroższym i najlepiej wyposażonym dotąd smartfonem marki Apple. Nie wiadomo jeszcze czy zastąpi on model iPhone 14 Pro Max czy będzie to kolejny smartfon w portfolio firmy z Cupertino. Doniesienia na ten temat są póki co sprzeczne.

Apple skupi się na iPhone’ach serii Pro

Wszystko wskazuje na to, że zdecydowana większość nowości dostępna będzie jedynie w modelach Pro. Mówi się o tym, że rama ich obudowy wykonana będzie z tytanu, a nie ze stali szlachetnej. Tytan jest lżejszy i trwalszy niż wspomniana stal, ale także droższy, więc jeśli liczyliście, że ceny nowych iPhone’ów spadną albo utrzymają sie na dotychczasowym poziomie to pewnie tak się nie stanie - nowe iPhone będą droższe.

Co więcej, iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max będą mieć jeszcze cieńsze ramki wokół ekranu, a gdyby tego było mało to mają one być zakrzywione. Przybliżyłoby to wygląd tych smartfonów do designu znanego z zegarków Apple Watch Series 7 oraz Series 8. Analitycy podkreślają jednak, że ekran pozostanie płaski, a zmiana kształtu dotyczyć ma jedynie krawędzi obudowy.

rozwiń

Brak fizycznych przycisków w iPhone 15?

Ta zmiana także dotyczyć ma tylko modeli serii Pro. Nowe smartfony mają zostać pozbawione fizycznych przycisków, a ich miejsce zajmą dotykowe panele, których działanie podobne będzie do przycisku Home znanego między innymi z iPhone’ów 8 oraz gładzika Force Touch wykorzystywanego w MacBookach.

Co ciekawe, za każdym przyciskiem kryć się będzie silniczek Taptic Engine, który generuje informację zwrotną w postaci wibracji, co imitować będzie efekt wciśnięcia fizycznego przycisku. Apple wykorzysta zatem dwa dodatkowe silniczki, a znajdą się one po prawej i lewej stronie po to, by obsłużyć przycisk do wybudzania oraz przyciski do regulacji głośności.

rozwiń

Touch ID - to se ne vrati!

Swego czasu mówiło się o tym, że Apple rozważa przywrócenie czytnika linii papilarnych Touch ID. Głośno było o tym w czasie pierwszych fal pandemii, kiedy to maseczki skutecznie utrudniały korzystanie z Face ID. Firma jednak poradziła sobie z tym problemem i obecnie twarz użytkownika rozpoznawana jest także wtedy, gdy ma on założoną maseczkę ochronną. Jest niemal pewne, że nadzieja na przywrócenie Touch ID zniknęła bezpowrotnie.

Aparat, który dogoni konkurencję

Apple zaspało pewne kwestie związane z możliwościami fotograficznymi. Choć iPhone’y ciągle walczą o miano najlepszych smartfonów do robienia zdjęć, to problemem zawsze był i nadal jest brak dobrego zoomu optycznego, którym już od dłuższego czasu chwali się konkurencja.

Analityk Ming-Chi Kuo twierdzi, że tegoroczne modele Pro otrzymają teleobiektywy „peryskopowe”, które oferują 5-krotne, a nawet 10-krotne zbliżenie optyczne. Byłby to spory skok w porównaniu do zaledwie 3-krotnego zoomu, który oferują modele 14 Pro i 14 Pro Max.

Kolejnym usprawnieniem aparatów ma być zastosowanie nowych przetworników obrazu marki Sony. Podobno potrafią one uchwycić dwa razy więcej światła niż stosowane obecnie matryce, co przyczyni się do znacznego zmniejszenia efektu niedoświetlenia i prześwietlenia zdjęć. Dodajmy, że obie te zmiany dotyczyć mają modeli serii Pro.

Łączność

Po pierwsze, Apple nie dało rady z własnymi modemami do obsługi sieci 5G. Już od długiego czasu analitycy przekazują informacje o tym, że Apple pracuje nad własnymi modemami, ale tegoroczne modele iPhone’ów wyposażone będą w podzespoły produkowane przez firmę Qualcomm. Firma z Cupertino zmaga się podobno z problemami związanymi z przegrzewaniem się modemów własnego projektu. Obecnie mówi się, że nie będą one gotowe co najmniej do 2024 roku.

W nowych smartfonach wykorzystany ma zostać układ Qualcomm X70, który dzięki ulepszonemu działaniu technologii sztucznej inteligencji oferuje między innymi lepszy zasięg i szybszy transfer danych, a jest przy tym bardziej energooszczędny.

Będzie także wsparcie dla Wi-Fi 6E, ale także tylko w modelach Pro. Standardowe modele nadal wspierać będą Wi-Fi 6. Nowy standard oferuje między innymi większą przepustowość oraz szybszy transfer danych. Lepiej radzi sobie także ze wsparciem dla technologii AR i VR, na które Apple ostatnio mocno stawia.

iPhone 15 - cena i data premiery

W tym przypadku informacje nie są pozytywne. Mówi się o tym, że cena iPhone’a 15 Pro i iPhone’a 15 Pro Max może wzrosnąć. Byłoby to w pewien sposób uzasadnione zmianami, które wprowadzone mają zostać do tych modeli. Nie są znane żadne szczegóły na ten temat, ale w sieci można znaleźć plotki mówiące o tym, że mniejszy z modeli Pro może kosztować ponad 1000 dolarów, a obecnie w Stanach Zjednoczonych jego cena to 999 dolarów.

Nie powinno być raczej zaskoczenia co do daty premiery nowych iPhone’ów. Bardzo prawdopodobne jest, że odbędzie się ona we wrześniu tego roku.

Czy warto czekać na iPhone 15?

Na to pytanie trudno teraz odpowiedzieć, ponieważ wszystkie te plotki nie zostały potwierdzone. Warto jednak zauważyć, że większość z nich dotyczy modeli Pro, więc prawdopodobne jest, że to właśnie ich dotyczyć będzie największa zmiana.

Źródła: MacRumors, 9To5Mac, Bloomberg, grafika w nagłówku: Jonas Daehnert (@PhoneDesigner), grafiki w tekście: 9To5Mac