Comeback smartfonów vivo w Polsce. Rusza sprzedaż X200 Pro, V50 Lite i Y19s

Już 9 maja w sprzedaży w Polsce pojawią się vivo X200 Pro, vivo V50 Lite i vivo Y19s, trzy różnie wycenione modele smartfonów. Pierwszy to fotograficzny flagowiec, drugi reprezentuje niższą średnią półkę, a najtańszy trafić ma w gusta budżetowych użytkowników.

Na ten moment czekało wielu fanów marki. Już w dniu medialnej premiery, pojawiały się głosy zniecierpliwionych klientów, którzy nie widzieli w sklepach smartfonów vivo. I będą jeszcze przez dwa tygodnie musieli obejść się smakiem, bo choć vivo wróciło do Polski, ponownie otworzyło biuro, to w sklepach pojawi się stopniowo. Najpierw będzie to sieć Media Expert, a potem „zobaczymy”, jak zapewniają marketingowcy vivo. Ponieważ prezentowane produkty są już dobrze znane osobom obeznanym z tą marką, a dla nieobeznanych najważniejszy na wstępie jest próg wejścia w segment produktów danej marki, więc skoncentrujmy się na cenach.

Ceny vivo X200 Pro, V50 Lite oraz Y19s i co jest w nich najważniejsze

Każdy miłośnik vivo po cichu liczył na wariant Ultra w Polsce. Niestety na razie jak zwykle, jest to model przeznaczony dla Chin i jest ryzyko, że nigdy go nie zobaczymy w Polsce na półkach sklepowych. vivo X200 Pro fotograficznie też kreowany jest na mocarza, choć brak tu między innymi dużego sensora w aparacie ultraszerokokątnym, a główny aparat ma mniejszy sensor (1/1,28 cala) niż choćby X100 Pro, w którym był układ typu 1 cal.

Niemniej vivo X200 Pro to segment drogich telefonów, z najwydajniejszymi chipsetami (tutaj mamy Mediatek Dimensity 9400), wyposażonych w najwyższej klasy podzespoły (akumulator 6000 mAh, z ładowaniem przewodowym Flash Charge 90W i bezprzewodowym 30 W). Został wyceniony na 5299 złotych w wariancie 16/512 GB. Wersja kolorystyczna będzie jedna: Titanium Gray, co w praktyce oznacza jasno szary.

W przypadku vivo V50 Lite producent daje wybór, czy chcemy mieć 5G (i chipset Mediatek Dimensity 6300), czy wystarczy nam tylko 4G (i Qualcomm Snapdragon 685), a wolimy 200 zł przeznaczyć np. na zakup akcesoriów. I tak vivo V50 Lite 5G wyceniono na 1499 złotych, a wersję 4G na 1299 złotych. Pamięć w obu przypadkach to 8/256 GB. Cechą wyróżniającą ten model jest lampa LED w kształcie pierścienia, która ma nadać profesjonalny charakter zdjęciom wykonywanym z doświetleniem, a także odporna na upadki obudowa. vivo zmieściło w niej pojemny 6500 mAh akumulator.

W przypadku tego modelu, z którego sprzedażą vivo wiąże największe nadzieje (nie ujmując aspiracji do najwyższej smartfonowej półki), mamy większy wybór wersji kolorystycznych - Titanium Gold (mieni się różnymi kolorami w świetle słonecznym) i Phantom Black (nabiera ciepłego żółtawego odcienia w oświetleniu sztucznym) dla modelu 5G. Ten drugi wariant będzie także dostępny w modelach z 4G, dla których z kolei wyłącznym kolorem będzie Fantasy Purple (najbardziej intensywny kolor).



vivo V50 Lite i vivo Y19s. Ten tańszy także ma świecący pierścień, ale tutaj nie pełni on roli LED aparatu, a dzięki różnym kolorom świecenia ma funkcję informacyjno-rozrywkową.

Najtańszy vivo Y19s trafi do sklepów w dwóch wariantach pamięciowych - 6/128 GB za 649 zł i 8/256 GB za 799 złotych. Nie dostaniemy to obsługi 5G, a sercem będzie chipset Unisoc Tiger T612. Dostępne będą dwa kolory - Glossy Black oraz Pearl Silver.

Dla niecierpliwych oferta premierowa

Kto kupi telefon przed 1 czerwca dostanie bonus. Dla dwóch droższych modeli X200 Pro i V50 Lite jest to ładowarka Flash Charger 90W i słuchawki vivo TWS 3e, a dla nabywców vivo XY19s ładowarka Flash Charger 44W. Każdy kupujący dostanie także roczną ochronę na ekran.



Od lewej vivo X200 Pro, vivo V50 Lite i vivo Y19s.

Jak ten vivo X200 Pro fotografuje?

vivo chwali się jak mało kto potencjałem fotograficznym modelu X200 Pro, nie ukrywając, że teleobiektyw jest tym najważniejszym elementem podsystemu foto. Reklamowe zdjęcia, nawet jeśli oryginalne to jednak nic w porównaniu z samodzielnie wykonanymi fotografiami. Dlatego zdecydowałem się na krótki spacer i kilka ujęć z tego telefonu. Daleko im jeszcze do testowych, ale pokazują one potencjał jaki daje komplet czterech aparatów - trzech 50 (główny aparat z sensorem Sony Lytia LYT-818) + 200 (teleobiektyw 3.7x) + 50 (ultraszeroki kąt) Mpix na tylnej ściance i 32 Mpix aparatu na przedzie. Dwa pierwsze mają OIS, natomiast każdy z nich wyposażono w AF. W tym modelu nie znajdziemy słynnej gimbalowej stabilizacji, którą vivo zarezerwowało dla modelu Ultra.

Za to jest dużo smaczków pod hasłem ZEISS, bo to z tą marką od dawna współpracuje vivo. Czyli znane już użytkownikom vivo X90 Pro tryby portretowe i kolorystyczne. Poniżej przykładowe fotografie dla kolejnych ogniskowych (zdjęcia z ręki bez żadnych ulepszaczy) - odpowiadających zoomowi x0.6 x1, x2, x3.7, x10, x20, x30, x60 i x100. Dla dużych krotności zoomu zauważalne jest rozmydlenie obrazu przy maksymalnym powiększeniu kadru, ale jednocześnie widać, że smartfon radzi sobie nieźle. Zwracam tu uwagę, że nie są to prawdopodobnie modele sprzedażowe, więc nie wyciągajmy na podstawie przykładów zbyt pochopnych wniosków.



Pierwsza sekwencja zdjęć - widok na barkę mieszkalną.



Druga sekwencja zdjęć - widok na roboty na moście.



Zbliżenia makro o różnej mocy.

Film 4K ze zmianą ogniskowej (tutaj 60 kl/s, bo daje to najszerszy zakres zoomu, ale przy mniejszym przybliżeniu można ustawić także 120 kl/s) pokazuje dobrze momenty, w których kolejny obiektyw wchodzi do gry i wpływa na znaczną poprawę jakości obrazu. Telefon ma oczywiście także tryb 8K, ale to nadal bardziej ciekawostka niż często używany tryb filmowania.

Porównanie specyfikacji telefonów

W tabelce porównanie najważniejszych cech nowych (na polskim rynku) telefonów vivo.

vivo X200 Pro vivo V50 Lite vivo Y19s Ekran LTPO AMOLED 6,78 cala,

2800 x 1260 (452 ppi),

1-120 Hz, 4500 nit

HDR10+, Dolby Vision AMOLED 6,77 cala,

2392 x 1080 (388 ppi),

120 Hz, 1800 nit IPS LCD 6,68 cala,

720 x 1608 (264 ppi)

90 Hz, 1000 nit Głośniki Stereo

(Hi-Res Audio) Stereo Podwójny głośnik Chipset Mediatek Dimensity 9400 Mediatek Dimensity 6300

lub

Snapdragon 685 Unisoc Tiger T612 Pamięć RAM 16 GB 8 GB 6 lub 8 GB Pamięć wbudowana 512 GB 256 GB 128 lub 256 GB

możliwość rozszerzenia microSDXC Aparat tylny 50 Mpix, f/1,8 (główny)

200 Mpix, f/2,67 (tele 3.7x)

50 Mpix, f/2.0 (ultraszerokokątny) 50 Mpix, f/1,8 (główny)

8 Mpix, f/2.2 (ultraszerokokątny) 50 Mpix, f/1,8 Aparat przedni 32 Mpix,

f/2,0 32 Mpix,

f/2,45 5 Mpix,

f/2,2 Łączność 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4, GPS, NFC

USB 3.2 typu C

port IR 5G lub 4G, Wi-Fi 5,

Bluetooth 5.4, GPS, NFC

USB 2.0 typu C 4G, Wi-Fi 5,

Bluetooth 5.2, NFC

USB 2.0 typu C Czytnik linii

papilarnych w ekranie, ultradźwiękowy w ekranie, optyczny z boku obudowy Bateria Si-C 6000 mAh,

ładowanie przewodowe 90 W

ładowanie bezprzewodowe 30 W

ładowanie zwrotne Si-C 6500 mAh,

ładowanie przewodowe 90 W

ładowanie zwrotne Li-ion 5150 mAh,

ładowanie przewodowe 44 W

ładowanie zwrotne Wymiary 162.4 x 76 x 8.5 mm 163.8 x 76.3 x 7.8 mm 165.8 x 76.1 x 8.1 mm Waga 225 g 197 g 198 g System 15 z Funtouch OS 15 15 z Funtouch OS 15 14 z Funtouch OS 14 Odporność IP68 / IP69 IP65

ochrona przed upadkami

MIL-STD-810H IP64

ochrona przed upadkami

MIL-STD-810H

Źródło: vivo, inf. własna