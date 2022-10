Wśród muzycznych usług streamingowych prym wiedzie Spotify - przynajmniej w kwestii popularności. Apple Music jest jednak lepsze pod innym względem - i wymienia 20 milionów powodów dlaczego tak właśnie jest.

Biblioteka Apple Music ma już ponad 100 milionów utworów

Zdarzyło się Wam, że szukaliście jakiegoś kawałka na Spotify i mimo długich poszukiwań - nie udało się go znaleźć, a Apple Music miało go w swojej bibliotece? Jeśli nie, to nie jesteście jedyni.

Jak natomiast wynika z ostatniego ogłoszenia opublikowanego przez Apple - to właśnie usługa giganta z Cupertino ma największą bazę utworów muzycznych. Apple Music przekroczyło właśnie ważny kamień milowy - okrągłe 100 milionów piosenek możliwych do przesłuchania. I choć życia nie starczy, aby każdą z nich przesłuchać choć raz (zakładając, że każdy utwór trwa średnio 3 minuty - do przesłuchania 100 milionów potrzebne będzie ponad 500 lat), to wynik który robi wrażenie, ale świadczy o... niczym?

Czy ten wynik świadczy o czymkolwiek?

Przekroczenie progu 100 milionów utworów w bibliotece Apple Music świadczy wyłącznie o tym, że w całym tym gąszczu piosenek najprawdopodobniej znajduje się więcej „niszowych” kawałków niż na Spotify i konkurencyjnych platformach.

W przypadku muzyki popularnej - zupełnie nie ma znaczenia, z którego serwisu korzystamy - istnieje niewielka szansa, że typowy słuchacz odczuje brak tych 20 milionów utworów na Spotify (obecnie ta platforma chwali się bazą ponad 80 milionów utworów).

Nieco gorzej w porównaniu z Apple Music poza Spotify wypada także Tidal, który zebrał dotychczas 90 milionów utworów oraz YouTube Music z 80 milionami kawałków.

Czy jednak tak potężna baza utworów zachęci potencjalnych klientów, aby skorzystać z platformy Apple? Być może nieco poprawi to pozycję Apple Music na rynku, ale realne konkurowanie ze Spotify jest moim zdaniem niemożliwe - przynajmniej obecnie.

Choć ceny wszystkich streamingów są na zbliżonym poziomie, to wypracowana przez lata marka Spotify wydaje się być na ten moment zbyt silna, aby zagroził jej gigant z Cupertino.

Źródło: Apple Newsroom