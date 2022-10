W najnowszym wydaniu newslettera PowerOn, którego autorem jest Mark Gurman znalazły się informacje na temat nowych urządzeń marki Apple. Kolejne modele iPadów Pro, komputerów Mac oraz przystawki Apple TV mają pojawić się jeszcze w tym miesiącu.

W tym roku nie będzie kolejnej prezentacji Apple

Warto jednak dodać, że premiera wspomnianych we wstępie urządzeń nie odbędzie się w formie prezentacji, do której zdążyliśmy już przywyknąć. Nowe produkty ogłoszone mają zostać jedynie w ramach komunikatów prasowych. Wygląda więc na to, że keynote Far Out, podczas którego zaprezentowano między innymi iPhone’a 14 Pro Max był ostatnim tego typu wydarzeniem w tym roku.

Nowe iPady i Maki z układami M2

W poprzednim tygodniu Gurman poinformował, że tegoroczne modele iPadów serii Pro wyposażone będą w układ M2. Tak jak w poprzednich latach, dostępne będą dwa modele tabletów - z ekranem o przekątnej 11 cali oraz 12,9 cali.

W najbliższym czasie zadebiutować mają także nowe 14-calowe i 16-calowe MacBooki Pro oraz Mac mini. Wszystkie posiadać będą procesory serii M2. Bardzo prawdopodobne jest, że w przypadku przenośnych komputerów pojawią się układy Pro oraz Max.

Apple TV 7. generacji

Na temat nowej przystawki telewizyjnej nie wiadomo póki co zbyt wiele. Ma być wyposażona w układ A14 Bionic, który w iPhone’ach zadebiutował w 2020 roku.

Najbliższa przyszłość produktów Apple

Co ciekawe, prawdopodobne jest to, że firma Apple od kilku lat pracuje nad integracją czytnika linii papilarnych Touch ID z ekranem, ale mało prawdopodobne jest to, że taka funkcja pojawi się w kolejnej generacji smartfonów tej marki lub w innych „flagowych” urządzeniach. Być może zarezerwowana będzie dla tańszych modeli.

Gurman twierdzi też, że kolejne modele iPhone’a SE wyposażone będą w przycisk zasilania z Touch ID, tak jak w przypadku iPada Air 5. generacji.

Pojawiły się także doniesienia na temat nowego HomePoda. W przypadku tego głośnika Apple testuje podobno funkcję śledzenia snu, ale nie podano szczegółowych informacji na ten temat.

Źródło: Power On, grafiki: Apple