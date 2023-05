Firma Apple powinna już za nieco ponad miesiąc zaprezentować światu system WatchOS 10 na swojej konferencji Worldwide Developers Conference (WWDC). W międzyczasie pojawiło się w sieci trochę informacji na temat tego, czego możemy się spodziewać w nadchodzącej aktualizacji.

Zgodnie z informacjami dostarczonymi od Marka Gurmana z Bloomberga, w systemie WatchOS 10 ma się pojawić mocny „nacisk na widżety”. Zostało to przez niego określane jako „jedna z największych aktualizacji oprogramowania od czasu oryginalnej wersji”. Wygląda więc na to, że szykuje nam się duża przebudowa zegarkowego systemu operacyjnego.

Być może część z Was pamięta, że na oryginalnym zegarku Apple Watch z 2015 roku istniały kiedyś widżety. Nazywane były one wtedy „Glances”, ale z czasem zostały wycofane z systemu. Teraz wiele poszlak wskazuje na to, że gigant z Cupertino wrócił do tego pomysłu i zamierza go wprowadzić, zanim Apple Watch 9 ujrzy światło dzienne.

Apple Watch 9 z WatchOS 10 – Widżety zamiast uruchamiania aplikacji

Według Gurmana nowe widżety będą mieszanką starych Glances z widżetami, które zostały wprowadzone już do telefonów iPhone wraz z iOS 14. Chodzi o to, aby użytkownicy mogli szybko przeglądać informacje, bez konieczności uruchamiania jakichkolwiek aplikacji. Informacje te mogą obejmować prognozę pogody, śledzenie aktywności, wykresy giełdowe, terminy w kalendarzu itd. Styl tych widżetów najwyraźniej będzie zbliżony do tarczy zegarka Siri, dostępnej obecnie w systemie WatchOS 9.

WatchOS vs iOS – Co z aplikacjami z AppStore?

Gurman zwraca uwagę na ostatnie statystyki dotyczące liczby odwiedzin AppStore. Na telefonach od Apple, sklep (na terenie Europy) odnotowuje ponad sto milionów użytkowników miesięcznie, podczas gdy na zegarkach ta liczba nie przekracza miliona (w tym samym okresie i regionie). To ogromna rozbieżność i wiele mówi o tym, jak używamy smartfonów, a jak smartwatchy.

Apple Watch Ultra - aktualnie flagowy smartwatch Apple

Chociaż zegarek Apple Watch jest zdecydowanie jednym z najlepszych smartwatchów na rynku, przez większość czasu użytkownicy wykorzystują wyłącznie aplikacje wbudowane w sam system WatchOS, a nie aplikacje innych firm. Oznacza to, iż bardziej prawdopodobne jest, że użyjesz urządzenia do sprawdzenia pogody czy śledzenia kroków, aniżeli do zamówienia przejazdu Uberem.

A jakie jest Wasze doświadczenie w tej materii? Instalujecie dodatkowe aplikacje na swoich „inteligentnych” zegarkach? Sekcja komentarzy stoi przed Wami otworem!

Źródło: techradar.