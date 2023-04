Premiera nowych wersji systemów operacyjnych od Apple coraz bliżej. Zanosi się na to, że niektórych użytkowników może czekać spore rozczarowanie.

iPadOS 17 nie dla starszych iPadów

O planach Apple związanych z tabletami donoszą Francuzi. Według redaktorów serwisu IPhoneSoft powołujących się na swoje wewnętrzne źródło w Apple, wraz z premierą iPadOS 17 zakończy się wsparcie dla dwóch tabletów z charakterystycznym logo nagryzionego jabłka.

Chodzi o te tablety, które napędzają procesory Apple A9 i Apple A9X. To pierwsza generacja iPada Pro, wydana w wariantach z ekranami o przekątnych 9,7 cala oraz 12,9 cala, a także piąta generacja iPada.

Biorąc pod uwagę kompatybilność iPadOS 16, nowa wersja tego systemu powinna zatem trafić na iPady Pro 2. generacji i nowsze, iPady Air 3. generacji i nowsze, iPady 6. generacji i nowsze oraz iPady mini 5. generacji i nowsze. Inne źródła przychylają się do informacji podawanych przez IPhoneSoft.

Które iPhone'y dostaną iOS 17?

Większą zagadkę stanowi decyzja, jaką Apple podejmie w przypadku smartfonów. Pod znakiem zapytania stoją losy iPhone'a 8, iPhone'a 8 Plus oraz iPhone'a X. To najstarsze smartfony (miały premierę w 2017 r.), które w zeszłym roku zostały zaktualizowane do iOS 16.

Jeszcze kilka tygodni temu pojawiało się wiele sugestii, że ich właściciele nie mają co liczyć na iOS 17. W ostatnich dniach niektórzy z branżowych informatorów zaczęli jednak dawać nadzieję na to, że całe trio będzie wspierane jeszcze przez rok.

Kiedy premiera nowych systemów mobilnych Apple?

Wiele mówi się o planach Apple, ale głównie pod kątem nowych urządzeń. Seria iPhone 15 ma przynieść sporo zmian, zwłaszcza w warinatach Pro. Nowe oprogramowanie Apple w tym roku też może być wyjątkowo interesujące. Nie tylko z racji dodatkowych funkcjonalności i poprawek, ale z uwagi na naciski UE, które wymuszą większą otwartość iOS i możliwość instalowania aplikacji ze źródeł innych niż App Store.

Oficjalna zapowiedź iOS 17 oraz iPadOS 17 odbędzie na początku czerwca, na kolejnej konferencji WWDC. Proces wdrażania aktualizacji wystartuje kilka tygodni później.

Źródło: techradar