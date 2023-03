Uber dba o bezpieczeństwo swoich klientów. Właśnie dlatego pojawiła się nowa funkcja, która pozwala zamówić przejazd, ale fizycznie nie skorzystać z niego.

Zamawianie przejazdu dla znajomych. To nowość zwiększająca bezpieczeństwo najbliższych, dla których zamawiasz kurs Uberem. Gdzie szukać funkcji i jak jej użyć? Wystarczy kilka kliknięć.

Uber Guest. Zamawianie kursu dla znajomych

Pojawienie się nowej funkcji w tej popularnej aplikacji jest podyktowane rekomendacją ekspertów zajmujących się na co dzień szeroko pojętym zapewnieniem bezpieczeństwa związanego z doświadczaniem fizycznej przemocy. Uber Guest pozwoli zamówić kurs dla najbliższych – podając ich imię, a przy tym zapewniając ciągłość kontaktu podczas przewozu.

Zamówienie przejazdu jako gość jest możliwe poprzez użycie przycisku Zmień pasażera w górnej części ekranu podczas ustalania miejsca odbioru oraz celu podróży. W menu rozwijanym pojawi się imię właściciela konta, a poniżej miejsce do wpisania imienia osoby, dla której zamawiasz kurs.

Kierowcy akceptującemu kurs wyświetli się imię, które wpisano w sekcji Zmień pasażera. To jednak nie wszystko, co w ramach dbałości o bezpieczeństwa wprowadza Uber do swojej aplikacji. W każdej chwili podczas podróży znajomego, dla którego zamówiono kurs możliwe będzie nawiązanie połączenia. Warto podkreślić w tym miejscu, że Uber zadba o anonimowość, a zatem w żadnym miejscu nie pojawi się numer telefonu twój lub osoby, której zamówiłeś kurs.

Podobnie jak w przypadku samodzielnej podróży Uberem, opcja Guest pozwoli śledzić trasę przejazdu w czasie rzeczywistym. Polscy użytkownicy mają już dostęp do nowej funkcjonalności – wymaga ona jednak pobrania najnowszej wersji aplikacji, a zatem sprawdź w sklepie Google Play lub Apple App Store, czy oprogramowanie nie wymaga aktualizacji.