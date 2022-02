Już niedługo pojawi się duże rozszerzenie od Ubisoftu, inspirowane mitologią nordycką, a tymczasem twórcy postanowili zaskoczyć fanów darmowym weekendem z Assassin's Creed Valhalla. Do kiedy potrwa wydarzenie?

Pierwszy darmowy weekend z Assassin's Creed Valhalla oferuje możliwość wcielenia się w Eivor - wojownika stojącego na czele klanu wikingów. Od jutra otwarty, średniowieczny świat, potężne bronie i epickie rajdy będą dostępne dla wszystkich graczy.

Cały weekend z Assassin's Creed Valhalla

Za darmo będzie można pograć przez cały weekend – od 24 do 28 lutego.

Czy uda się w tym czasie przejść całą grę? Większości graczy ukończenie produkcji zajmuje około 60-90 godzin, jeśli zdecydują się na zrealizowanie części zadań pobocznych. Jednak jeśli chcesz sprawdzić wszystkie zakamarki, i w całości to, co ma do zaoferowania gra – musisz się przygotować nawet na około 130 godzin.

Nie brzmi to niestety jak coś, czego można dokonać w ciągu 5 dni, aczkolwiek niektórzy gracze być może podejmą wyzwanie?

