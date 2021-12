Krążące od mieisęcy plotki o nowych dodatkach do Assassin's Creed: Valhalla potwierdziły się – Ubisoft ogłosił dwa DLC, w których będzie można poznać kolejne historie osadzone w świecie Wikingów.

Assassin's Creed to popularna seria gier, za którą stoi Ubisoft. Wczoraj zostało ogłoszone kolejne, duże rozszerzenie do Assassin's Creed Valhalla: Świt Ragnaröku. Jednak to nie wszystkie niespodzianki – zapowiedziano także Assassin's Creed Crossover Stories, czyli dwie historie z udziałem Eivor i Kassandry, które mają ukazać się już dzisiaj.

Świt Ragnaröku

W rozszerzeniu przed Eivorem stanie szczególne zadanie, czyli wypełnienie swojego przeznaczenia jako Odyn – nordycki bóg bitwy i mądrości. W królestwie krasnoludów Svartalfheim panuje chaos, a do niewoli, przez ognistego olbrzyma Surt, wzięty zostaje Baldur, syn Odyna. Świt Ragnaröku pozwoli graczom wyzwolić boskie moce, podczas desperackiej wyprawy ratunkowej. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun dodatku:

Premiera dodatku będzie miała miejsce 10 marca 2022 r. Cena gry to 159,90 dla wszystkich graczy, którzy posiadają podstawową wersję tytułu. Co więcej, decydując się na kupno Świtu Ragnaröku w dniach 13 grudnia 2021 r. – 9 kwietnia 2022 można otrzymać pakiet Zmierzchu i uzyskać do niego natychmiastowy dostęp (dotyczy zamówień przedpremierowych lub zakupu wersji cyfrowej). W bonusie zawarto zestaw zmierzchu, kruka Posłaniec Dellingera, wierzchowca Harvarda oraz topór Algurnira.

Assassin's Creed Crossover Stories

Historie mają ukazać więzi pomiędzy bohaterami gier Assassin's Creed Valhalla i Assasin's Creed Odyssey. Będą to dwie misje – jedna to "A Fated Encounter", w którą gracze będą mogli zagrać, gdy osiągną 4 poziom Osady oraz ukończą zadanie "A Wise Friend" z Valhalli. Natomiast w przypadku drugiej misji, dostępnej w Creed Oddyssey, konieczne będzie ukończenie rozdziału 1 oraz dotarcie do Megaris.

Jesteście ciekawi dalszych przygód w świecie Assassin's Creed?

Źródło: Ubisoft