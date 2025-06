Etat selekcjonera polskiej reprezentacji piłki nożnej znów pozostaje wolny. To świetna okazja, by wejść w buty trenera i chociaż wirtualnie sprawdzić się w tej roli. Oto przegląd najlepszych i najciekawszych gier do zarządzania drużyną piłki nożnej.

Cała Polska, ale i zagraniczne media, żyją ostatnio tym, co dzieje się w piłkarskim świecie reprezentacji Polski. Zamieszanie z udziałem Roberta Lewandowskiego, byłego już selekcjonera reprezentacji Michała Probierza i całego PZPN-u, od kilku dni przewija się w nagłówkach prasowych, memach, a nawet produkcjach wygenerowanych przez AI. Po serii komunikacyjnych wpadek, w czwartek, 12 czerwca Michał Probierz ogłosił, że rezygnuje z funkcji selekcjonera reprezentacji Polski, którym był od 2023 r. Decyzja ta zapadła po przegranym meczu z Finlandią w eliminacjach mistrzostw świata, który zakończył się wynikiem 1:2. Jak można się domyślać, przyczyniła się do tego też decyzja o odebraniu opaski kapitańskiej Robertowi Lewandowskiemu, co wywołało kontrowersje.

I ty możesz zostać trenerem reprezentacji Polski. Przegląd gier

Etat selekcjonera polskiej drużyny piłki nożnej znów pozostaje wolny. To świetna okazja, by wejść w buty trenera i chociaż wirtualnie sprawdzić się w tej roli. Oto przegląd najlepszych i najciekawszych gier typu menadżer piłkarski, które pozwalają na zarządzanie drużyną, planowanie strategii i rywalizację w piłce nożnej.

1. Football Manager (PC, macOS, Linux, Xbox, PlayStation - w wersji mobilnej). To absolutny lider w gatunku menadżerów piłkarskich. Seria Football Manager oferuje niesamowicie szczegółowy i realistyczny symulator zarządzania drużyną. Gracz ma pełną kontrolę nad taktyką, transferami, treningami, a także nad relacjami z zawodnikami i mediami. Użytkownicy mogą zarządzać drużynami w ponad 50 krajach, biorąc pod uwagę zarówno aspekty finansowe, jak i sportowe. Football Manager to najbardziej rozbudowany menadżer piłkarski na rynku, z rocznymi aktualizacjami.

2. FIFA Manager (PC). Choć seria FIFA Manager została zakończona w 2014 roku, była to jedna z najlepszych alternatyw dla Football Managera. Oferowała szeroki wachlarz opcji, takich jak zarządzanie transferami, kontraktami, przygotowanie taktyczne, a także rozwój stadionu i finansów. Co wyróżniało tę serię, to połączenie menadżera piłkarskiego z bardziej przystępną oprawą wizualną i prostszą mechaniką niż Football Manager. Dla osób szukających nieco bardziej przystępnego menadżera piłkarskiego, z świetną integracją z grą na boisku.

3. Top Eleven (Android, iOS, przeglądarka). Top Eleven to gra menadżerska, którą możesz grać na urządzeniu mobilnym lub w przeglądarce. Gra została stworzona przez byłego menadżera piłkarskiego José Mourinho, który pełni w niej rolę mentora. Gra pozwala na zarządzanie drużyną, organizowanie treningów, negocjowanie transferów, a także rywalizowanie z innymi graczami online. To świetna opcja dla tych, którzy szukają gry menadżerskiej na urządzenia mobilne. Łatwy dostęp, codzienne wydarzenia i możliwość rywalizacji z innymi graczami w trybie online.

4. PES Manager (Android, iOS). Gra od twórców popularnej serii Pro Evolution Soccer pozwala na zarządzanie drużyną w piłce nożnej. Gracze mogą wybierać zawodników, tworzyć taktyki i brać udział w rozgrywkach, jednak PES Manager różni się od klasycznych menadżerów piłkarskich tym, że ma również silną stronę arcade’ową, czyli bardziej zręcznościowy styl gry. Dla fanów PES i osób szukających nieco bardziej luźnej gry menadżerskiej, z szybkim tempem.

5. Football Chairman (Android, iOS). Football Chairman to gra, która pozwala na zarządzanie drużyną z poziomu właściciela klubu, a nie samego trenera. Twoim zadaniem jest rozbudowa klubu, negocjowanie kontraktów, pozyskiwanie sponsorów oraz dbanie o rozwój infrastruktury. W przeciwieństwie do innych menadżerów piłkarskich, w Football Chairman skupiamy się na aspektach organizacyjnych, finansowych i administracyjnych klubu. Jest to świetna opcja dla graczy, którzy chcą poczuć się jak prawdziwi właściciele klubu piłkarskiego.

6. Soccer Manager (PC, Android, iOS, przeglądarka). Soccer Manager to popularna seria gier menadżerskich, która jest dostępna zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i w wersji przeglądarkowej. Oferuje solidną symulację zarządzania drużyną piłkarską, w tym transferami, treningami, taktykami i rywalizacją online z innymi graczami. Gra ma kilka edycji, w tym Soccer Manager 2024, które pozwala na rywalizację w ponad 800 ligach na całym świecie. Prosta, ale wciągająca gra, która oferuje świetną zabawę na urządzeniach mobilnych i komputerach.

7. SportClub Manager (Android, iOS). SportClub Manager to gra menadżerska, w której zarządzasz całym klubem sportowym, nie tylko drużyną piłkarską. Gracz podejmuje decyzje dotyczące wielu aspektów działalności klubu, takich jak finanse, inwestycje w infrastruktury, a także rozwój młodych talentów. Gra charakteryzuje się realistyczną mechaniką transferów i prowadzenia drużyny. Dla osób, które szukają menadżera piłkarskiego z elementami zarządzania całym klubem.

8. Football Legend (Android, iOS). Football Legend to gra, która łączy elementy menadżera piłkarskiego z grą RPG. Gracze mogą tworzyć własnego piłkarza, przeprowadzać go przez karierę, zdobywając doświadczenie, a także rozbudowywać drużynę i zarządzać klubem. Choć główny nacisk kładzie się na rozwój indywidualnych zawodników, nie brakuje również elementów zarządzania drużyną. Idealna dla osób, które lubią gry, w których można połączyć zarządzanie drużyną z personalnym rozwojem postaci.

Źródło: benchmark.pl