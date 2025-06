Wiedźmin 3 zyska nowy dodatek fabularny? Mamy komentarz CD Projekt Red

W sieci pojawiły się spekulacje, że CD Projekt Red może pracować nad nowym, trzecim dodatkiem do gry "Wiedźmin 3: Dziki Gon", a za jego rozwój odpowiadać ma studio Fool’s Theory. Gra obchodziła niedawno swoje 10 urodziny.

W wiedźmińskim świecie ostatnio sporo się dzieje. Choć od tygodnia nie milkną komentarze po pokazie technologicznym powstającego Wiedźmina 4, to w sieci pojawiły się informacje, że możemy niedługo otrzymać kolejną nowość. Polskie studio CD Projekt Red, które stworzyło wszystkie gry z serii Wiedźmin, może przygotowywać nowy dodatek fabularny do "Wiedźmina 3: Dziki Gon", który niedawno obchodził swoje 10 lat istnienia. Informacje te pochodzą z podcastu Rock i Borys, prowadzonego przez Remigiusza Maciaszka i Borysa Nieśpielaka. Według nich, studio Fool’s Theory, założone przez byłych twórców Wiedźmina 3, pracuje nad tym projektem.

CD Projekt Red ani nie potwierdza ani nie zaprzecza

Zapytaliśmy u źródła. - Nie komentujemy plotek ani spekulacji - przekazała Marta Piwońska, senior PR Manager w CD Projekt Red.

Co dokładnie ustalili autorzy podcastu? Twierdzą, że informacje o nowym dodatku fabularnym potwierdzali w kilku niezależnych źródłach, a dodatek do Wiedźmina 3 ma być jednym z tajemniczych projektów CD Projekt RED. Planowane jest również wydanie modów na konsole, a następnie prace nad Wiedźminem 4 i remakiem pierwszej części gry.

Nieoficjalne ustalenia o nowym dodatku do Wiedźmina 3

Po odpowiedzi od CDPR te informacje mogą być traktowane wyłącznie jako spekulacje. Na razie nie wiadomo w zasadzie nic: ani jak długi będzie potencjalny nowy dodatek, ani kiedy dokładnie zostanie wydany - według nich, premiera dodatku może nastąpić najwcześniej w 2026 roku.

Autorzy podcastu Rock i Borys, przekazali, że dodatek może nawiązywać do nadchodzącego Wiedźmina 4, co mogłoby zachęcić graczy do zakupu nowej części serii. Rock, jeden z prowadzących podcast, przyznał, że był zaskoczony, iż nikt wcześniej nie mówił o tym projekcie. Informacje te potwierdził w kilku niezależnych źródłach, a kluczowym momentem było ogłoszenie przez CD Projekt RED podczas wyników kwartalnych, że pracują nad nieogłoszonym materiałem z Fool’s Theory.

Gra "Wiedźmin 3: Dziki Gon", wydana w 2015 r. zawiera dwa dodatki fabularne: "Serce z kamienia" oraz "Krew i wino". Gracze od lat pytali, apelowali o nowe DLC. Kierowali też pomysły do twórców, pojawiały się też konkretne lokalizacje, gdzie mogłaby się dziać fabuła - padały propozycje Ofiru (którego elementy pojawiły się w "Sercu z kamienia") czy Zerrikani.

Trwają prace nad Wiedźminem 4

Polskie studio intensywnie pracuje nad nową, wiedźmińską grą, w której schedę po Geralcie z Rivii przejmie Ciri, jego przybrana córka. Przy okazji prezentacji technologicznych możliwości silnika Unreal Engine 5, CD Projekt Red ujawnił, jak gra radzi sobie na żywo. Zobaczyliśmy Ciri i jej konia Kelpie, przyjmującą wiedźmińskie zlecenie na mantikorę. Wiemy już, że część akcji będzie działa się w Kovirze i Poviss. Premiera nie wcześniej niż w 2027 r. Dlatego fani już spekulują, że domniemany dodatek fabularny do Wiedźmina 3, może wprowadzić nas w nowy świat z Ciri w roli głównej.

Źródło: Podcast Rock i Borys, CDPR