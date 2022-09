Polsat Go Box w momencie, kiedy cieszy się największym zainteresowaniem przestał działać. Użytkownicy nie mogą obejrzeć meczu Ligi Mistrzów. Awaria Polsat Go Box pojawiła się na chwilę przed rozpoczęciem meczu.

Polsat Box Go - awaria przed Ligą Mistrzów

Użytkownicy, którzy wykupili dostęp do Polsat Box Go mają duże powody do narzekań. Awaria platformy w wersji przeglądarkowej i na telewizor wystąpiła na chwilę przed rozpoczęciem meczu Ligi Mistrzów UEFA.

Liczba zgłoszeń w serwisie downdetector stale rośnie, a pierwsze zgłoszenia zaczęły się pojawiać około godziny 20:40, jakieś 20 minut przed rozpoczęciem zmagań FC Barcelony i Bayernu.

Polsat Box Go - błąd w wersji przeglądarkowej

Polsat Box Go nie działa na telewizorze oraz w przeglądarce

Awaria Polsat Box Go dotyczy zarówno wersji w przeglądarce (na komputerze), ale też na telewizorze. Jeśli zatem nie możecie obejrzeć meczu swojego ulubionego klubu, nie pomoże zmiana miejsca, w którym uruchomicie platformę.

Awaria Polsat Box Go również dotyczy aplikacji na telewizory

Cyfrowy Polsat, operator Polsat Box Go - nie informuje co jest przyczyną awarii i kiedy zostanie usunięta.

Źródło: własne