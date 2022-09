Serwis Chomikuj.pl to jedna z legend polskiego internetu, niekoniecznie jednak cieszy się dobrą sławą. Jedna z głównych przystani nadwiślańskich piratów w końcu się doigrała – została uznana z bezpośredniego naruszyciela praw autorskich.

Chomikuj.pl przegrywa – precedensowy wyrok Sądu Najwyższego

Przez ponad dekadę Stowarzyszenie Filmowców Polskich toczyło walkę z serwisem Chomikuj.pl, oskarżając jego właścicieli o przymykanie oka na udostępnianie przez użytkowników nielegalnych treści – naruszających prawo autorskie. Choć podejmowane były różne próby uniknięcia odpowiedzialności, ostatecznie Sąd Najwyższy wydał wyrok, w którym uznaje ten serwis za bezpośredniego naruszyciela praw autorskich, jak podaje redakcja Wirtualnemedia.pl.

Ten wyrok to wielka rzecz i prawdziwy precedens. Zmienia bowiem kwalifikację działania serwisów typu Chomikuj.pl z „pomocnictwa w naruszaniu praw autorskich” na „współsprawstwo bezpośrednie”. Tym samym nakłada na właścicieli obowiązek blokowania i usuwania nielegalnie udostępnianych treści. Krótko mówiąc: jeśli właściciel praw autorskich poinformuje serwis o ich naruszeniu, ten musi natychmiastowo zadziałać w tej sprawie.

Serwisy, takie jak Chomikuj.pl, muszą ponosić odpowiedzialność

W uzasadnieniu wyroku możemy przeczytać, że Sąd Najwyższy oparł się przede wszystkim na orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, między innymi w sprawie dotyczącej serwisu YouTube. Wyrok zakłada również, że usługodawca nie może uchylić się od odpowiedzialności poprzez powołanie się na hostingowe wyłączenie odpowiedzialności – głównie ze względu na otwarty charakter serwisów pokroju Chomikuj.pl.

Wyrok Sądu Najwyższego wskazuje, że w przypadku nielegalnego udostępnienia filmu (lub innego typu treści) odpowiedzialność ponosi zarówno użytkownik udostępniający materiał, jak i właściciel serwisu, dający ku temu przestrzeń. Tylko błyskawiczna reakcja na wezwanie do usunięcia materiału będzie zwalniała go z kary, którą może być na przykład odszkodowanie w wysokości dwukrotności stosownego wynagrodzenia.

Chomikuj.pl próbowało różnych sposobów, ale przegrało

Serwis Chomikuj.pl przez lata próbował różnych sposobów, by uciec od tego typu odpowiedzialności. Przede wszystkim: zmieniał jurysdykcję. W sporze sądowym próbował też powoływać się na wspomniane już hostingowe wyłączenie odpowiedzialności, a także zwracał uwagę na fakt, że w regulaminie zabrania tzw. nielegalnych udostępnień.

Warto na koniec przypomnieć, że inny serwis, który przez lata uchodził za jedną z kluczowych przystani piratów w Polsce – CDA – podszedł do sprawy inaczej. Od dłuższego czasu nie tylko reaguje na doniesienia o naruszeniu praw autorskich, ale też udostępnił wytwórniom narzędzia, dzięki którym mogą one same – bez angażowania administracji serwisu – usuwać nielegalnie udostępniane materiały.

Źródło: Wirtualnemedia, informacja własna