Rozszerzenia i dodatki do przeglądarki Google Chrome potrafią zmienić ją nie do poznania, a przede wszystkim wnieść na zupełnie nowy poziom twoją produktywność. Są też takie, które dbają o twoje bezpieczeństwo albo po prostu poprawiają komfort. Oto te najlepsze.

Najlepsze dodatki do Google Chrome – te wtyczki szybko docenisz

Google Chrome to najpopularniejsza przeglądarka internetowa na świecie. StatCounter podaje, że 65% osób korzysta właśnie z niej. Jest wiele powodów, by wybrać właśnie ten program do surfowania, choć w żadnym wypadku nie jest to przeglądarka doskonała. Dodatki do Chrome’a potrafią jednak nieco przybliżyć ją do tego „ideału”. Przedstawiamy najlepsze rozszerzenia – poprawiające twoje bezpieczeństwo, komfort na co dzień i funkcjonalność tej przeglądarki.

Ulepszamy Google Chrome – dodatki, które warto zainstalować w 2022 roku:

Najlepsze rozszerzenia do Google Chrome – jak powstał nasz ranking?

Jakie są aktualnie najlepsze rozszerzenia Chrome? Ilu ludzi, tyle mogłoby się pojawić odpowiedzi na tak zadane pytanie. Trzeba jednak podejść do tematu obiektywnie, co też postaraliśmy się zrobić. Wybraliśmy kilkanaście dodatków, które są najbardziej funkcjonalne, dopracowane i godne uwagi – nie tylko naszym zdaniem, ale też setek tysięcy czy nawet milionów użytkowników z całego świata (którzy aktywnie korzystają z nich i je oceniają).

Nasz ranking jest regularnie aktualizowany: po pierwsze po to, by zawsze znajdowały się w nim najlepsze wtyczki, po drugie po to, by upewnić się, że wszystkie działają, jak należy. Ostatnia aktualizacja pochodzi z września 2022 roku, a rozszerzenia zostały przetestowane w przeglądarce Google Chrome 105. Przejdźmy więc do rzeczy...

Adblock Plus

Do wielu zakątków Internetu nie warto zapuszczać się bez wtyczki blokującej reklamy – dla własnego bezpieczeństwa, ale też spokoju. Wyskakujące banery czy automatycznie odtwarzające się filmy promocyjne skutecznie odbierają przyjemność z przeglądania niektórych stron. Dlatego nasze zestawienie otwiera taki właśnie dodatek. Stawiamy na klasykę w postaci wtyczki Adblock Plus (choć równie dobrze mógłby się sprawdzić uBlock Origin albo AdBlocker Ultimate). To rozwiązanie jest skuteczne, a zarazem lekkie, czyli nie zużywa nie-wiadomo-ile pamięci, a po drugie: blokuje praktycznie wszystkie reklamy. Oczywiście można stworzyć własną białą listę wyjątków – z serwisami, które chce się wspierać i takimi, które nie stosują inwazyjnych reklam.

Ghostery

W trosce o swoje bezpieczeństwo warto też zainstalować w przeglądarce wtyczkę Ghostery. Jej zadanie polega na wykrywaniu i blokowaniu różnego rodzaju skryptów zajmujących się gromadzeniem danych na twój temat. Dodatek dba również o to, by dane, które muszą zostać wysłane na serwer były odpowiednio zanonimizowane. Bonusową korzyścią, jaką zyskujesz dzięki Ghostery jest przyspieszenie działania stron, a przede wszystkim ich ładowania. Zalecamy korzystanie z tego rozwiązania przede wszystkim na nieznanych stronach.

LastPass

Baza 10 milionów użytkowników czyni z LastPass: Free Password Manager jedno z najpopularniejszych rozszerzeń dostępnych na Google Chrome. Ta liczba nie wzięła się jednak znikąd, bo jest to też jeden z najlepszych dodatków. LastPass to nic innego jak menedżer haseł – pozwala więc zapisać wszystkie hasła w jednym miejscu, by następnie móc bezproblemowo logować się na różnorakich platformach internetowych (i to praktycznie na dowolnym urządzeniu). To rozszerzenie to także godny polecenia generator haseł, miejsce do zapisywania i udostępniania notatek oraz narzędzie do automatycznego uzupełniania formularzy. To dobre rozwiązanie dla osób, których priorytetem jest bezpieczeństwo, ale nie kosztem wygody.

BitWarden

Nie wszyscy darzą LastPass zaufaniem. Jeśli znajdujesz się w tej grupie, to możesz pomyśleć o jakimś innym dodatku, który robi to samo. Jednym z najlepszych bez wątpienia jest BitWarden, który zupełnie za darmo oferuje sejf haseł z szyfrowaniem end-to-end (niemożliwym do zhakowania pomiędzy urządzeniami). Narzędzie wykorzystuje między innymi szyfrowanie AES-256 i algorytm PBKDF2 SHA-256, a z kwestii bardziej praktycznych – zapewnia bezproblemową synchronizację sejfu pomiędzy wszystkimi twoimi urządzeniami. Nie brakuje też funkcji dodatkowych, takich jak automatyczne uzupełnianie pól czy szybkie generowanie silnych haseł.

Tab Wrangler

Jeżeli należysz do tych użytkowników, którzy włączają dziesiątki kart, po czym zapominają nie tylko PO CO je otworzyli, ale nawet ŻE to zrobili, to Tab Wrangler jest wtyczką dla ciebie. To lekkie rozszerzenie, które po upływie określonego czasu automatycznie zamyka karty, których nie używasz, uwalniając zasoby twojego komputera. Dzięki temu więc nie tylko pozbędziesz się bałaganu, ale też poprawisz wydajność peceta. Aby uniknąć niechcianych wyłączeń, możesz wpisać na białą listę konkretne adresy. Wtyczka nie zamknie też przypiętych (i zablokowanych) kart. Najlepsze zaś jest to, że zamykane karty nie znikają, lecz są przechowywane w schowku, z którego możesz szybko je odzyskać.

HabitLab

W erze szybkiego Internetu i mediów społecznościowych trudno jest utrzymać produktywność przed ekranem. Jeśli pracujesz lub uczysz się na komputerze, to warto jednak o to zadbać, żeby na koniec dnia nie mieć do siebie pretensji, że znów godziny przeleciały na siedzeniu na Facebooku czy YouTubie. Dodatek HabitLab jest w stanie pomóc tym, którzy nie mają dość silnej woli. Najpierw wpisujesz, ile czasu chcesz dziennie spędzać na tej lub innej stronie. Gdy wykorzystasz limit, rozszerzenie da ci o tym znać na kilka różnych sposobów: zablokuje film i zapyta, czy na pewno chcesz go obejrzeć, zaproponuje wyjście z serwisu i poinformuje, o ile już został przekroczony limit i tak dalej, i dalej, i jeszcze… On cię po prostu przypilnuje.

JustRead

Czasem zdarza się, że najbardziej wartościowy tekst znajduje się na najgorzej zaprojektowanej stronie w Internecie. A czasem też oczy są już tak zmęczone, że tylko zwykły tekst na jasnym tle jest przyswajalny. W jednej i drugiej sytuacji olbrzymią pomocą może okazać się Just Read. Wystarczy kilka, a czasem i jedno kliknięcie, by pozbyć się ze strony rozpraszaczy, takich jak reklamy, upiększenia czy komentarze, by uzyskać czysty tekst na czystym tle. Istnieje również możliwość utworzenia własnego motywu, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i preferencji.

Dark Reader

Dark Reader realizuje to samo zadanie, a więc zwiększanie komfortu czytania. Z tą jednak różnicą, że jego naturalną porą działania jest noc. Podstawowa funkcja polega tu na zmianie jasnego trybu na ciemny, co ułatwia i uprzyjemnia czytanie po zmroku, bo nic wówczas nie razi w oczy. Dostępny jest jednak także cały panel ustawień, dzięki któremu dostosujesz jasność, kontrast czy nawet typ fontu. Krótko mówiąc: samodzielnie zadbasz o maksymalizację swojego komfortu, a Dark Reader da ci ku temu odpowiednie narzędzia.

Print Friendly & PDF

Pozostając przy modyfikacji stron (i tego, co się na nich znajduje), Print Friendly & PDF to jeszcze jeden mały, ale praktyczny dodatek, który warto mieć w swoim Chromie. Pozwala on w szybki i prosty sposób przygotować stronę do druku lub zapisu w formacie PDF. Usuwa reklamy, przyciski nawigacyjne i wszelkie inne elementy, których nie chcemy ani nie potrzebujemy. Samodzielnie możemy wybrać treści i materiały, których chcemy się pozbyć, a także zmienić rozmiar tekstu – wszystko to, by ostateczny efekt był zadowalający.

Awesome Screenshot

Awesome Screenshot & Screen Recorder – tak brzmi pełna nazwa tego dodatku, która wydaje się idealnie do niego dopasowana, bo mówi właściwie wszystko. Instalując go, otrzymujesz dwa praktyczne narzędzia do przechwytywania obrazu: zarówno robienia screenów, jak i nagrywania filmów. To proste i wolne od reklam rozwiązanie o zaskakująco dużych możliwościach. W kwestii zrzutów ekranu oferuje screeny widocznego ekranu, całej strony czy też zaznaczonego fragmentu, a w kwestii filmów – nagrywanie całego ekranu, aktywnej karty w przeglądarce lub podglądu z kamery internetowej. Gotowy materiał można od razu zmodyfikować, zapisać i udostępnić.

CrxMouse Chrome Gestures

CrxMouse Chrome Gestures to kolejne rozszerzenie, dzięki któremu zwiększysz wygodę korzystania z przeglądarki WWW. Zasada jego działania jest prosta i w tej prostocie tkwi jego siła. Otóż dodaje ono możliwość obsługi Chrome’a za pomocą gestów myszy: określone ruchy z wciśniętym przyciskiem mogą powodować takie lub inne reakcje – w ten sposób możesz szybciej i bardziej intuicyjnie realizować najróżniejsze zadania w obrębie programu: od otwierania nowego okna, przez cofanie i przechodzenie dalej, po odświeżanie strony. Możesz dowolnie przypisywać określone gesty do funkcji, a nawet tworzyć własne kombinacje.

Google Keep

Google Keep umożliwia tworzenie notatek różnego rodzaju: to mogą być linki do odwiedzonych stron, zapiski tekstowe czy też zdjęcia i grafiki. Następnie takie notatki możesz oznaczyć właściwą dla nich etykietą. Artykuły, które chcesz przeczytać w wolnej chwili albo też najróżniejsze informacje potrzebne do wykonania pracy – wszystko to możesz sobie zapisać i zawsze mieć pod ręką. Pisząc „zawsze” mamy na myśli zawsze! Keep jest bowiem platformą, do której dostęp możesz uzyskać na wielu swoich urządzeniach: od przeglądarki internetowej, przez tablety i smartfony z Androidem, po smartwatcha. To praktyczne i godne polecenia rozszerzenie, dzięki któremu nic ci nie umknie.

Evernote Web Clipper

O ile Google Keep jest narzędziem stawiającym na prostotę i przechowywanie przede wszystkim tekstu, w przypadku Evernote’a priorytetem był jak największy zestaw możliwości. Evernote Web Clipper jest zaś wtyczką pozwalającą użytkownikom tego rozbudowanego notatnika w szybki i prosty sposób zapisywać notatki wewnątrz Chrome’a. Ten dodatek pozwala na błyskawiczne przechwytywanie publikacji, stron czy zrzutów ekranu, a także opatrywanie tych treści notatkami czy znacznikami. Wszystko działa jak należy, stąd jedna z najlepszych średnich ocen na platformie Chrome Web Store.

Pokaż obraz

Kilka lat temu firma Google wycofała ze swojej wyszukiwarki graficznej przycisk „Pokaż obraz”, znacznie spowalniając cały proces. Przy okazji zniknęła też opcja błyskawicznego Wyszukiwania obrazem (poprzez menu podręczne). Ten mały dodatek przywraca obydwa przyciski, a zarazem komfort wyszukiwania zdjęć i ilustracji w Google Grafika. Nic więcej nie robi, a jednak nie bez powodu znalazł się w tym zestawieniu – warto zdecydować się na jego instalację.

LanguageTool

Małym, lecz wybitnie praktycznym dodatkiem jest także LanguageTool. Umożliwia on szybkie sprawdzenie tekstu pod kątem literówek i powtórzeń, jak również błędów gramatycznych i interpunkcyjnych. Działa praktycznie na każdej stronie i wyłapuje błędy w 25 językach (w tym w języku polskim). Prosta i intuicyjna obsługa jest niewątpliwym atutem tego rozszerzenia – wystarczy zaznaczyć tekst i nacisnąć odpowiedni przycisk.

Homey

Na koniec zostawiliśmy dwie propozycje dla estetów. Pierwszą jest Homey – rozszerzenie, które nie wzbogaca przeglądarki Chrome o jakąś funkcjonalność, lecz pozytywnie wpływa na to, jak wygląda jej strona startowa. Projekt został zainspirowany smartfonowymi ekranami głównymi z wyszukiwarką w centralnym punkcie, prognozą pogody, wygodnymi ikonkami oraz szybkim dostępem do kluczowych funkcji. Cel był taki, by strona, którą widzimy po uruchomieniu przeglądarki, była ładna, ale też przyspieszała dostęp do ulubionych stron. Szerokie opcje konfiguracji sprawiają zaś, że każdy może dostosować ją do swoich potrzeb i preferencji

Momentum

Jeśli chcesz odmienić swoją stronę startową, ale bardziej trafia do ciebie minimalizm, to sprawdź dodatek o nazwie Momentum. Za każdym razem, gdy otworzysz nową kartę, zobaczysz ładny widoczek i aktualną godzinę. Przeglądarka spyta cię także o najważniejsze zadanie na dziś i będzie ci o nim przypominać. Dodatkowo na krawędziach znajdziemy też prognozę pogody, listę rzeczy do zrobienia i motywujący cytat. Ot, mała zmiana dla produktywności.

I jak? Czy wszystkie te dodatki były ci znane? A może coś wpadło ci w oko i na twoim komputerze właśnie ruszyły testy? Daj znać w komentarzu – to też dobre miejsce, by podzielić się swoimi ulubionymi dodatkami zresztą benchmarkowców.