Gdy cel jest szczytny, to wszyscy jesteśmy raperami, a w przypadku akcji #Hot16Challenge2 trudno mieć co do tego wątpliwości. Dlatego gdy Komputronik Gaming nas nominował, od razu wzięliśmy się za przygotowywanie naszej „szesnastki”. Sprawdź, jak wypadł benchmark.pl.

W redakcji benchmark.pl nie boimy się wyzwań, więc nominowani do udziału w #Hot16Challenge2 (dzięki, Komputronik Gaming!) przygotowaliśmy i zarapowaliśmy nasze szesnaście linijek. To było dla nas coś nowego, ale wierzymy, że efekt wam się spodoba.

Zanim jednak zaprosimy was do oglądania (i słuchania), kilka słów na temat tego, co w tej akcji jest najważniejsze. A chodzi w niej przede wszystkim o wsparcie dla medyków, znajdujących się na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem. Dorzućcie więc, ile możecie, do skarbonki na Siepomaga w zainicjowanej przez Solara zbiórce. Pieniądze trafią do szpitali i lekarzy, którzy każdego dnia narażają swoje życie i zdrowie, żebyśmy jak najszybciej mogli wrócić do normalności. Łapcie link do zbiórki.

Łącznie w ramach akcji zebrano już ponad 3 miliony złotych i wierzymy, że dzięki wam, Benchmarkowcy, ta kwota będzie jeszcze wyższa. Tymczasem…

Oto #Hot16Challenge2 redakcji benchmark.pl:

Zarapował dla was oczywiście niezawodny Tomek Duda, który wraz z Mateuszem Sołtysiakiem odpowiada też za tekst. Zajawką i nominacjami podzielił się głos benchmarka, czyli Jacek Majewski, a Kamil Nadworski zmontował nam ten film. To tyle – tymczasem czekamy na wasze „szesnastki”, PCLab, Microsoft Polska, Adam Miśta i CD Projekt RED! ;-)

Źródło: informacja własna