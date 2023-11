Sklep Geekbuying przygotował atrakcyjne promocje z okazji Black Friday i Cyber Week. Do zgarnięcia jest masa sprzętu w cenach obniżonych nawet o 85%.

Płatna współpraca z marką Geekbuying

Promocje na Black Friday to dobra okazja na zakup wymarzonych gadżetów i prezentów dla najbliższych. Nie inaczej jest w Geekbuying – sklep przygotował nową akcję promocyjną, dzięki której można załapać się na atrakcyjne wyprzedaże i rabaty.

Akcja Black Friday jest dostępna w oficjalnym sklepie na stronie Geekbuying. Klienci mogą wziąć udział specjalnej loterii, gdzie do zgarnięcia są darmowe produkty oraz ekskluzywne kody rabatowe. Wystarczy zarejestrować się na stronie i wziąć udział w losowaniu. Zwykli użytkownicy mogą 1 raz dziennie wziąć udział w loterii, a klienci, którzy składali wcześniej zamówienia na Geekbuying.pl, mogą wziąć udział w loterii 3 razy dziennie.

Co warto kupić z wyprzedaży?

Hulajnoga elektryczna KUGOO KIRIN G3 to ciekawa propozycja dla użytkowników, którzy lubią aktywny wypoczynek. Producent zastosował bezszczotkowy silnik o mocy 1200 W, który pozwala rozwinąć prędkość do 50 km/h. Wbudowana bateria 18 Ah wystarczy nawet na przejechanie 60 km.

Producent zastosował terenowe opony, wytrzymałą ramę i unikatową stopkę. Na kierownicy znalazł się panel, który pozwala monitorować prędkość, zasilanie oraz przełączać się między różnymi trybami jazdy. Nie zapomniano też o bezpieczeństwie konstrukcji i odpowiednim oświetleniu.

Hulajnoga KUGOO KIRIN G3 została przeceniona z 4999 zł na 2899 zł.

Rower elektryczny Eleglide T1 STEP-THRU w nowej wersji (2023) sprawdzi się na średnio- i długodystansowe wycieczki. Producent zastosował 27,5-calopwe opony CST oraz silnik bezszczotkowy o mocy 250 W, który pozwala uzyskać prędkość do 25 km/s. Wbudowany akumulator 450 Wh pozwoli przejechać natomiast do 100 km.

Użytkownik może wybrać tryb elektryczny, wspomagany lub manualny, a do tego przełączać się miedzy różnymi prędkościami: 12, 16, 20, 23 i 25 km/h. Uwagę zwraca inteligentny wyświetlacz, który pozwala monitorować parametry urządzenia.

Rower elektryczny Eleglide T1 STEP-THRU (2023) został przeceniony z 4639 zł na 3787 zł.

Monitor KTC H24T09P powinien zainteresować graczy, którzy szukają dobrego i niedrogiego sprzętu. Producent zastosował 24-calową matrycę Fast IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 px. Panel wyróżnia się odświeżaniem 165 Hz i czasem reakcji MPRT na poziomie 1 ms, co szczególnie powinni docenić miłośniki dynamicznych gier akcji.

Monitor oferuje kilka predefiniowanych profili, a także funkcję redukcji niebieskiego światła. Do dyspozycji oddano po dwa złącza HDMI 2.0 i DisplayPort 1.2, a zastosowana podstawa pozwala na regulację pochylenia ekranu (w razie potrzeby można też zamocować go na uchwycie VESA).

Monitor KTC H24T09P w promocji można kupić za 499 zł (standardowa jego cena to 899 zł).

Odkurzacz Roborock S8 to nowoczesny sprzęt, który zadba o porządek w domu. Urządzenie zapewnia wysoką moc ssania (6000 Pa), a do tego zostało wyposażone w podwójną szczotkę DuoRoller, które skutecznie usuwa bród. Co więcej, system Roborock Carpet Boost pozwoli oczyścić dywany, a technologia mopowania VibraRise poradzi sobie z trudnymi zanieczyszczeniami.

Roborock S8 wykorzystuje system nawigacji PreciSense LiDAR. Urzytkownik może zatem zmapować cały dom i zaprogramować własny program sprzątania (w tym także ustalić strefy zakazane).

Roborock S8 w promocji został przeceniony z 3299 na 2199 zł.

TALLPOWER V2400 sprawdzi się jako przenośna stacja ładowania. Uwagę zwraca duża moc, która nada się także w przypadku narzędzi elektrycznych, mikrofalówek czy lodówek samochodowych. Dodatkowym atutem jest wbudowany zasilacz UPS, który sprawdzi się w awaryjnych sytuacjach.

Producent zastosował akumulatory LiFePO4, które oferują pojemność 2160 Wh i zapewniają moc wyjściową na poziomie 2400 W. Do dyspozycji oddano aż 13 wyjść: 1 gniazdo zapalnczki (12V/10A), 1x XT60 (12V/25A), 2x DC5521 (12V/3A), 2x USB-A (QC3.0), 3x USB-C (PD 20W), 1x USB-C (PD 100W) i 3 gniazda AC.

Cena? Dzięki Black Friday można kupić sprzęt za 3499 zł (zamiast 3799 zł).

Grawerka laserowa LONGER RAY5 20W może być ciekawą propozycją dla osób, które zajmują się rękodziełem. Zastosowany laser diodowy poradzi sobie z blachą, akrylem i drewnem. Co ważne, oferuje on dokładniejsze efekty grawerowania i lepszy kontrast.

Do sterowania urządzeniem można wykorzystać 3,5-calowy ekran dotykowy. Producent przewidział też możliwość współpracy przez Wi-Fi, aplikację, kabel USB lub karty TF. urządzenie jest kompatybilne z różnym oprogramowaniem, wliczając w to LaserGRBL i LightBurn.

Grawerka laserowa LONGER RAY5 20W została przeceniona aż o 1600 zł. Standardowa cena to 2999 zł, ale w promocji można ją kupić za 1600 zł.

