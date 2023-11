Dziś Black Friday, najbardziej zakupowy dzień w roku, okazja do wydawania pieniędzy i festiwal dla oszczędnych. Spośród setek promocji wybieramy dla Was te najciekawsze. Dobre, zweryfikowane obniżki cenowe w jednym miejscu.

Black Friday to okazja by wyczyścić magazyny, napędzić sprzedaż, nakręcić potencjalnych klientów do impulsywnych zakupów. Jak co roku zachęcamy Was do bycia świadomym konsumentem, który nie tylko nie nabywa rzeczy, które nie są mu potrzebne, ale przede wszystkim weryfikuje oferty cenowe pod kątem faktycznej opłacalności. Co jest zresztą o wiele łatwiejsze, odkąd mamy cenowe porównywarki i dyrektywę unijną Erasmus. To ta dyrektywa, dzięki której sprzedawca jest prawnie zobligowany do wskazania najniższej ceny produktu z ostatnich 30 dni.

Ale na tym koniec mędrkowania - musimy bowiem przyznać uczciwie, że sami przeglądamy dzisiaj setki stron w poszukiwaniu potencjalnych oszczędności, prezentów świątecznych, albo po prostu tańszych produktów do domu. Na tej stronie znajdziecie wybrane, najlepsze promocje, na jakie natrafiamy na bieżąco w naszych redakcyjnych poszukiwaniach.

Zaglądajcie tu regularnie, bowiem będziemy tę stronę wielokrotnie aktualizować - nie tylko w Czarny Piątek, ale też przez weekend.

LOGITECH G502 Hero

Znany i ceniony gryzoń od Logitech, z doskonałą ergonomią i dobrym oprogramowaniem - kultową mysz Logitech G502 Hero (910-005470) nabyć możemy teraz za 137,97 złotych.

Motorola Moto G73 8/256GB

Dobry, budżetowy telefon ze sporą ilością RAM i pamięci wbudowanej, z ekranem o częstotliwości odświeżania 120Hz (ale nie AMOLED), a także zestawem foto lepszym niż standardowy w tym budżecie. Na plus również dobra bateria i ładowanie 30W. W cenie 799 złotych dostępny jest między innymi w Media Expert oraz RTVEuroAGD.

Jabra Elite 4 Active

Jabra Elite 4 Active to dokanałowe słuchawki bezprzewodowe ze średniej półki, dobrze trzymające się w uchu, dobrze brzmiące i wyposażone w aktywną redukcję szumu (ANC). W cenie 299 złotych naprawdę warto.

Kamera samochodowa 70mai A500S Dash Cam Pro Plus z kamerą wsteczną RC06

Wideorejestrator rejestrujący wydarzenia zarówno z przodu, jak i z tyłu auta, często wybierany przez Polaków z uwagi na doskonały stosunek cena-jakość. Jeśli kogoś nie stać na dobry sprzęt w cenie ponad 1000 złotych, 70mai A500S + RC06 to bardzo dobry kompromis. Zwłaszcza w cenie 399 złotych.

Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica S 21.117.B

Magnifica S 21.117.B to jeden z najpopularniejszych ekspresów marki De'Longhi, zwłaszcza jeśli mowa o czarnej kawie. Umożliwia też oczywiście sporządzenie kawy mlecznej, przy pomocy dyszy do spieniania mleka. Prosty i solidny ekspres, który posłuży nam lata. Zazwyczaj do kupienia w cenie 1300-1400 złotych, dziś na Allegro dostępny będzie w rewelacyjnej kwocie 999 złotych. O której godzinie? Jeszcze nie wiadomo - warto więc dodać ofertę do ulubionych i monitorować sytuację.

Sony WH-1000XM5

Najnowsze wydanie doskonałych słuchawek Sony, znanych z dobrego brzmienia i świetnego ANC (aktywna redukcja hałasu). Trudno spodziewać się, że Sony WH-1000XM5 będą w najbliższym czasie tańsze niż 1269 złotych. Co więcej, kupując je na polskiej stronie Amazon macie gwarancję, że jeśli do 4 grudnia cena tych słuchawek spadnie, sprzedawca wyrówna Wam różnicę. Kilka innych sklepów zrównało zresztą cenę do Amazona i ta sama oferta dostępna jest między innymi w Media Expert czy Euro.

Głośnik przenośny JBL Charge 5

Głośnik Bluetooth JBL Charge 5 to jeden z tych produktów, które można zakupić na prezent dla nastolatka i z dużym prawdopodobieństwem nie natrafić na wzrok pełen pogardy. Certyfikat IP67, funkcja powerbanka, a przede wszystkim mocny jak na takie maleństwo dźwięk z wyraźnie obecnym basem. W promocji - 499 złotych, a więc nieźle.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.