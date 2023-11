W aplikacji mObywatel 2.0 można zastrzec numer PESEL - to mega ważna funkcja! A co poza tym w świecie IT? OpenAI zwalnia i zatrudnia swojego CEO, a Starship od SpaceX odlatuje (dolatuje) w kosmos! Czas na 21. odcinek SięKlika!

Bezpieczny Black Friday

Zapraszam do sczytania wywiadu z prawnikiem - Black Friday to świetna okazja do oszukiwania konsumentów, więc dobrze jest się uzbroić w zakupową wiedzę!

Słuchawki TWS dla graczy?

Maciej testował niedawno słuchawki Sony INZONE Buds. Takie małe TWS-y dla graczy. Dziwna to dla mnie sprawa, nie ukrywam, bo zawsze wolałem słuchawki gamingowe w formie wielkich, grubych potworów nausznych, takich na pełnym tłuszczu, a te są małe i jakieś takie fifne, ale podobno dopakowane aż miło.

Zastrzeż PESEL byku!

W aplikacji mObywatel 2.0 można już zastrzec PESEL. Można wejść, kliknąć coby był zastrzeżony, a potem podać go komu tam się chce, bo dopóki będzie zastrzeżony, to nikt nie weźmie pożyczki na ten nasz PESEL. W ogóle nikt nic z tym PESELEM nie zrobi. My też nie. Znaczy, jak zastrzeżemy sobie PESEL, to nie kupimy telewizora na ratki 0%. Jeśli PESEL mamy zastrzeżony, to trzeba go “odstrzec”/”odzastrzec” - słowotwórstwo na mistrzowskim poziomie ;)

Minus? Dopiero od 1 czerwca 2024 roku będzie to działało w pełni, bo dopiero wtedy wchodzi w życie ustawowy obowiązek weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL.

Twórca ChataGPT wyrzucony z pracy…

Sama Altmana usunięto ze stanowiska CEO w OpenAI. Podobno stracił zaufanie zarządu, czy coś. No strasznie smutne, gość, który przyczynił się do tego, że człowiek przestanie być dominującym gatunkiem na planecie, co to się zwie Ziemia, stracił robotę, a wcześniej stracił zaufanie zarządu.

… Dostał etat w Microsofcie?

Nie ma jednak tego złego, co nie? Altman najpierw wypchnęli z OpenAI, a potem przytulił go Microsoft. Przytulił też Grega Brockman, to również typ z OpenAI, który wyleciał z firmy.

Panowie Altman i Brockman będą teraz kierowali nowym zespołem molocha z Redmond, który zajmie się - a jakże - rozwojem sztucznej inteligencji…

I teraz - uwaga - update. Altman podobno, jak gdzieś wyczytałem, wrócił do OpenAI. Nie wiem, co za cyrki się tam dzieją, nie ogarniam…

Inkwizytor z datą premiery

Inkwizytor, czyli gra bazująca na literackich fantazmatach Jacka Piekary dostała datę premiery. Tytuł zadebiutuje 8 lutego 2024 roku na PC, PS 5 i Xbox Series X i S. Co to będzie za gra? Seba wam wyjaśnił w swoim newsie, więc tam was uprzejmie odsyłam. Książki Piekary dają materiał na stworzenie całkiem ciekawego gamingowego uniwersum, więc osobiście tytułu nie skreślam, a jedynie nie oczekuję zbyt wiele. Ale może się zdziwię?

Ranking najgorszych haseł

W najnowszym rankingu firmy NordPass opublikowano najgorsze hasła w 2023 roku. Ranking publikowany jest co rok i co rok zawiera najgorsze hasła, które “jakimś cudem” trafiły w niepowołane ręce.

Nie ma co się rozpisywać, oto pierwsza 10 najgorszych haseł na świecie.

123456 admin 12345678 123456789 1234 12345 password 123 Aa123456 1234567890

Z racji, że benchmark bawi i uczy, to zapraszam do tekstu Wojtka. Wojtek nie tylko obśmiał te słabe hasła, ale i podrzucił kilka podpowiedzi dotyczących tego, jak stworzyć hasło, które ma ręce i nogi.

SpaceX Starship doleciał w kosmos. I to tyle

Rakieta Elona Muska, ten cały Starship, wystartowała niczego nie rozwalając w trakcie. I to już było coś. Już w trakcie lotu też udało się niczego nie rozwalić. Moduły odczepiły się tak, jak miały się odczepić, a jej górny człon osiągnął pułap 148 kilometrów, wylatując znacznie powyżej linii Karmana, która wyznacza granicę kosmosu.

I to tyle. W trakcie coś tam eksplodowało, a z planowanego wodowania członów rakiety nic nie wyszło, ale hej - doleciał ten Starship do linii Karmana? Doleciał! No i witam, tak trzeba żyć!

Zjednoczone Emiraty Arabskie potrafią w fotowoltaikę

Największa na świecie farma fotowoltaiczna w Al Dhafra w Zjednoczonych Emiratach Arabskich ożyła. Potężna to instalacja - 4 miliony dwustronnych paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 2 - gigawatów, które lekko potrafiłyby zasilić jakieś 200 tysięcy domów. Dzięki tej farmie nie dojdzie do emisji niemal 2,5 miliona ton dwutlenku węgla!

I to już koniec #21

Żałuję trochę, że nie mogę wam wrzucić jakichś gorących promocji z okazji Black Friday, no ale w tym naszym przeglądaniu newsów, w tej formule, to wiecie, zanim wy to obejrzycie lub przeczytacie, to już wydacie hajs. Albo promocje się skończą.

