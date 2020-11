Black Week dobiega końca. Sklep Morele przez pięć dni zapraszał nas do siebie, gdzie czekały na nas naprawdę gorące oferty. W dniu Wielkiego Finału jest jeszcze lepiej! Sprawdź ofertę na Black Friday.

Wielki Finał Black Week w sklepie Morele!

Dziś Wielki Finał Black Week w sklepie Morele – tygodnia wielkich promocji. Zwróć uwagę na liczbę mnogą – akcja ta była o tyle ciekawa i nietypowa, że nie ma serii produktów, które możesz po prostu kupić za mniejsze pieniądze przez cały czas trwania wyprzedaży, lecz każdego dnia pojawiała się nowa oferta.

Każdego dnia wyprzedaży Black Week w sklepie Morele przecenione były nieco inne produkty, reprezentujące różne kategorie. W poniedziałek królowały gamingowe akcesoria, we wtorek: peryferia uniwersalne i biurowe, a w środę każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Na czwartkową ofertę składały się zaś głównie świetne monitory w obniżonych cenach oraz bardzo ciekawe klawiatury oraz myszki. Na Wielki Finał przygotowano mieszankę najróżniejszego sprzętu. Przejrzyj listę przecenionych urządzeń i pamiętaj o wykorzystaniu kodu: 87MKXTOCTB. My też przejrzeliśmy tę ofertę i znaleźliśmy kilka naprawdę mocnych ofert...

W piątek użyj kodu 87MKXTOCTB – oto najciekawsze oferty piątego dnia wyprzedaży

Oto jedna z najlepszych blackfridayowych przecen w sklepie Morele: monitor Acer Nitro XV270Pbmiiprx za 799 zł (a nie 1099 zł – taniej o 28%). To porządny monitor, sprawdzający się na co dzień, ale też pokazujący pazura podczas rozgrywki. Na jego 27-calowym panelu IPS wyświetlany jest obraz o rozdzielczości Full HD, odświeżany z częstotliwością 120 Hz. Dodajmy, że choć wykorzystana technologia by na to nie wskazywała, urządzenie oferuje czas reakcji na poziomie 1 ms.

Pozostając w temacie gamingowych akcesoriów, zerknijmy na słuchawki Roccat Khan Pro za 259 zł (a nie 355 zł – taniej o 28%). Ten model jest wart swojej podstawowej ceny, więc podczas promocji tym bardziej warto się skusić. Lekka konstrukcja (zestaw waży zaledwie 230 gramów), obicie z pianki pamiętającej kształt (a przez to zapewniającej najwyższy poziom komfortu) oraz bardzo dobre, 50-milimetrowe przetworniki gwarantujące bogate brzmienie w paśmie od 10 do 40 000 Hz to największe atuty.

I znów nie odchodzimy szczególnie daleko, bo udało nam się wyłowić jeszcze jedną świetną ofertę z kategorii audio. Są to mianowicie głośniki Creative SoundBlaster X Katana za 899 zł (a nie 1049 zł – taniej o 15%). Tak naprawdę jest to biurkowy soundbar – nieduży rozmiarem i niemały możliwościami. Dwa wysokiej klasy wzmacniacze, cztery przetworniki i 24-bitowy DAC to gwarancja bogatego i wyraźnego dźwięku, a bezprzewodowy subwoofer (z własnym wzmacniaczem) dokłada do tego potężne basy.

Czas na coś z innej kategorii, bo z zewnątrz przechodzimy do wnętrza komputera. Możesz je zmodernizować, kupując dysk Crucial MX500 2 TB za 849 zł (a nie 999 zł – taniej o 16%). To SSD w formacie 2,5 cala o pojemności wystarczająco dużej, by pomieścić kilkadziesiąt gier lub kilkaset tysięcy zdjęć oraz bardzo dużej wydajności. Prędkość odczytu, jak i zapisu jest w stanie przekroczyć 500 MB/s. Nośnik otrzymał od nas znaczek „Super opłacalność”, a teraz jest ona nawet większa.

Na koniec urządzonko z gatunku praktycznych. Jest nim konkretnie drukarka HP DeskJet Plus 4120 za 299 zł (a nie 359 zł – taniej o 17%). To bardzo dobry sprzęt dla ucznia, studenta, pracownika zdalnego i w sumie każdego innego użytkownika też. Drukuje szybko i w przyzwoitej jakości, a łączność Wi-Fi i Bluetooth pozwala uwolnić się od przewodów. Do tego urządzenie oferuje jeszcze skanowanie i kserowanie, więc niczego więcej nie potrzeba.

To już ostatni dzień Black Week 2020, ale jeśli jakieś produkty pozostaną niesprzedane, to w obniżonych cenach kupimy je do końca tego weekendu.

Artykuł powstał we współpracy z Morele.net i jest codziennie aktualizowany.