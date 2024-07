Składacie nowy komputer do grania? Jeśli tak, to właśnie jest do tego bardzo dobra okazja. NVIDIA rusza z nową promocją dla kupujących karty graficzne GeForce RTX – przy zakupie wybranych modeli będzie można otrzymać za darmo grę Black Myth: Wukong.

Zakup dobrej karty graficznej to nie lada wyzwanie. Szczególnie teraz, gdy producenci coraz mocniej walczą o klienta. NVIDIA przygotowała ciekawą promocję, dzięki której będzie można zgarnąć za darmo grę Black Myth: Wukong.

Karty graficzne GeForce z grą Black Myth: Wukong

Nowa promocja obejmuje następujące karty graficzne:

GeForce RTX 4090,

GeForce RTX 4080 SUPER,

GeForce RTX 4080,

GeForce RTX 4070 Ti SUPER,

GeForce RTX 4070 Ti,

GeForce RTX 4070 SUPER,

GeForce RTX 4070,

a także laptopy z układami GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 lub GeForce RTX 4070.

Black Myth: Wukong ma zadebiutować dopiero 20 sierpnia 2024 r, ale na pewno jest to jeden z najbardziej wyczekiwanych tytułów. Mówimy o trzecioosobowej grze RPG, która wyróżnia się mrocznym światem inspirowanym chińską mitologią. Posiadacze kart GeForce RTX będą mogli podziwiać piękną oprawę wizualną z realistycznym path tracingiem.

Wymagania Black Myth: Wukong

Warto jednak zaznaczyć, że Black Myth: Wukong ma spore wymagania i do grania w 1080p na średnich ustawieniach zalecany jest procesor Intel Core i5 lub odpowiadający AMD, 16 GB pamięci RAM oraz karta graficzna GeForce RTX 4060. W przypadku kart NVIDII będzie można wykorzystać potencjał DLSS 3.5.

Jak dostać za darmo Black Myth: Wukong?

Po zakupie produktu objętego promocją, sprzedawca przekazuje kod, który pozwoli za darmo pobrać grę Black Myth: Wukong. W naszym kraju partnerami akcji są sklepy: Alsen, Delkom, FOX Komputer, Hyperbook, Komputronik, KR System, Media Expert, MocnyKomputer, morele.net, Proline, Sferis, Techlord, Vist, x-kom i Zadowolenie. Promocja kończy się 19 sierpnia, a kod będzie można zrealizować do 19 września 2024 r.

PS. przy okazji warto wspomnieć, że u konkurencji nadal trwa promocja na gry Avatar: Frontiers of Pandora, Starfield, Lies of P i Company of Heroes 3 do kart graficznych Radeon RX 7000.