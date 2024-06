Miniaturowe komputerki cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród graczy, jednak nie zawsze wiadomo, jaki sprzęt będzie kompatybilny ze sobą. NVIDIA wprowadza oznaczenie SFF-Ready dla kart graficznych i obudów, które pomoże dobrać odpowiednie komponenty.

Dobry komputer do gier nie musi mieć rozmiarów normalnego PC-ta. Ciekawą alternatywą mogą być komputerki typu Small Form Factor (SFF), które pozwolą na zbudowanie wydajnego i kompaktowego zestawu. Miniaturowe karty i obudowy są już powszechnie dostępne na rynku, jednak problemem może być dobranie kompatybilnych podzespołów. NVIDIA zaproponowała wprowadzenie nowego standardu dla kart graficznych i obudów.

Niedługo na stronach producentów i sprzedawców pojawią się oznaczenia, które pozwolą odróżnić sprzęt do budowy komputerków SFF - w przypadku kart graficznych będzie to "SFF-Ready Enthusiast GeForce Cards”, a w przypadku obudów „Compatible with SFF-Ready Enthusiast GeForce Cards”. Szczegóły poznaliśmy podczas targów Computex 2024.

Karty graficzne dla komputerków SFF

NVIDIA bierze pod uwagę co najmniej karty graficzne GeForce RTX 4070 (z oczywistych względów standard nie obejmuje konkurencyjnych modeli AMD Radeon i Intel ARC). Kompatybilne modele muszą spełniać następujące wymagania:

maksymalnie 304 mm długości,

maksymalnie 2,5 slota (lub 50 mm) szerokości,

maksymalnie 151 mm wysokości (z miejscem na podłączenie i wygięcie kabla zasilającego).

Karty graficzne spełniające wymagania są w pełni zgodne ze standardem SFF i pozwolą na bezproblemową modernizację sprzętu. Według producenta, obecnie w sprzedaży występuje 36 kompatybilnych kart graficznych z serii GeForce RTX 40.

Obudowy dla komputerów SFF

Obudowy muszą zapewniać wystarczająco dużo miejsca, by pomieścić kompatybilną kartę graficzną (i podłączyć do niej zasilanie), a do tego inne niezbędne komponenty komputera.

Kompatybilna obudowa musi spełniać następujące wymagania dotyczące miejsca na kartę graficzną:

długość co najmniej 312 mm,

szerokość co najmniej 2,5 slota (50 mm),

co najmniej 154,5 mm wysokości (od płyty głównej do bocznego panelu obudowy).

Wybór obudów jest ogromny. NVIDIA podaje na swojej stronie 23 modele zgodne ze standardem „Compatible with SFF-Ready Enthusiast GeForce Cards”. Można tutaj znaleźć zarówno eleganckie modele pokroju Fractal Design Terra, jak również ciekawsze, efektowniejsze konstrukcje typu Thermaltake The Tower 100.