Oszuści podają się za Booking. Sprytnie to wymyślili

Co zrobić, by nie stać się ofiarą internetowych oszustów? W pierwszej kolejności należy zachować zdrową dawkę sceptycyzmu. Nawet za niepozornym "badaniem rynku" mogą kryć się hakerzy.

Postępująca plaga oszustw to jedna z ciemnych stron Internetu. Ostatnio zaobserwowano nową akcję oszustów internetowych. Przestępcy udają badaczy z platformy Booking i namawiają ludzi do uczestnictwa w ankiecie rynkowej. Wiadomość pojawia się najczęściej w komunikatorze WhatsApp - informuje CyberRescue.

Badanie rynku? Otóż nie tym razem

Oszuści w zamian za kilka łatwych odpowiedzi, kuszą perspektywą szybkiego zarobku. Proponują nagrodę pieniężną od 20 do 100 zł oraz szansę na udział w konkursie, gdzie można wygrać takie nagrody jak lodówki, ekspresy do kawy czy pralki i inne urządzenia AGD. Na pierwszy rzut oka wiadomość wydaje się bezpieczna - nie ma w niej linków, kodów QR ani innych podejrzanych elementów. Jednak niebezpieczeństwo kryje się w szczegółach.

Gdy dostaniemy taką wiadomość, powinniśmy natychmiast zwrócić uwagę na dwa aspekty: sposób komunikacji oraz zachętę do kontaktu. Rozbijmy to na proste elementy i zastanówmy się chwilę. Czy kiedykolwiek Booking komunikował się przez WhatsAppa? Czy informacje o tym badaniu pojawiły się na oficjalnych kanałach platformy? Czy dostępny jest regulamin konkursu, o którym mowa? Odpowiedź na te pytania brzmi jednoznacznie: "NIE”. Nieco dociekliwości i szybkie poszukiwania w internecie pozwolą nam łatwo rozpoznać podobne oszustwo. Wystarczy pamiętać o sprawdzaniu informacji w zaufanych źródłach.

Chcą uśpić naszą czujność

Za cel wiadomości stawia się zaangażowanie nas w dialog z oszustem. Podczas rozmowy, przestępca próbuje nas rozluźnić, zadając typowe pytania badawcze, co ma na celu przygotowanie gruntu do wyłudzenia naszych danych osobowych i pieniędzy. Obiecane wynagrodzenie nigdy nie wpłynie na nasze konto, a my możemy stracić znacznie więcej. Kontynuując rozmowę z oszustem, narażamy się na utratę pieniędzy i wrażliwych informacji, co jednocześnie ujawnia naszą podatność na tego rodzaju przekręty.

Źródło: CyberRescue