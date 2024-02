Wyjątkowo sprytne oszustwo na Facebooku. Na portalu społecznościowym pojawiają się posty, które informują o śmierci znanych osób. Prawda jest taka, że ludzie wcale nie umarli, a oszuści próbują nas zwabić w pułapkę.

Facebook to jeden z najpopularniejszych portali społecznościowych na świecie, który przyciąga masę użytkowników… i masę oszustów. Cyberprzestępcy chcą wykorzystać popularność portalu i zwiększyć swoje szansę na zebranie łupów.

Jakiś czas temu pisaliśmy już o oszustwie z funkcją śledzenia odwiedzin i fałszywych reklamach namawiających do inwestycji. Tym razem cyberprzestępcy stali się jeszcze bardziej perfidni.

Plaga oszustw na Facebook

Oszuści publikują posty, które informują o śmierci celebrytów i polityków (widzieliśmy np. doniesienia o rzekomej śmierci Huberta Urbańskiego i Sławomira Mentzena, ale zapewne na tym się nie skończy).



Cyberprzestępcy chcą wzbudzić zainteresowanie informacjami o rzekomej śmierci znanych osób - to wyjątkowo perfidny sposób na oszustwo

Informacja ma wzbudzić zainteresowanie, które skłoni użytkownika do kliknięcia w link z artykułem dotyczących zdarzenia. Absolutnie nie należy tego robić. W rzeczywistości jest to oszustwo. Podstawiony artykuł wymaga podania danych logowania do konta, które zostaną przechwycone przez cyberprzestępców.

Schemat oszustwa jest znany od dłuższego czasu, ale podanie danych logowania do konta może być poważne w skutkach. Utracimy dostęp do konta, a nasz profil będzie służył do rozpowszechniania podobnych oszustw.

Facebook ma problem z oszustwami

Nie jest tajemnicą, że Facebook ma poważne problemy z oszustwami. Fałszywe informacje, podrobione profile i masowo rozsyłany spam stały się popularnymi metodami przekrętów. Według ostatnich informacji BBC, platforma zatrudnia około 40 tys. moderatorów. Być może to za mało biorąc pod uwagę skalę problemu. Niektórzy pewnie będą uważać za dobry powód, by przesiąść się na alternatywę dla Facebooka?

Źródło: inf. własna, BBC