Osadzona w czasach II wojny światowej gra Call of Duty: Vanguard zapowiada się lepiej niż dobrze. Wreszcie dowiedzieliśmy się, jakiego komputera trzeba, by się nią nacieszyć.

W tym tygodniu debiutuje Call of Duty: Vanguard

Osiemnasta odsłona jednej z najpopularniejszych serii gier na świecie lada chwila ujrzy światło dzienne. Wszystko wskazuje na to, że Call of Duty: Vanguard spełni pokładane w niej nadzieje, a równocześnie pozwoli nacieszyć oczy. Oczywiście potrzebny będzie do tego odpowiedni sprzęt. Odpowiedzialna za ten tytuł ekipa Sledgehammer Games ujawniła wymagania sprzętowe, dzięki czemu wiemy, co kryje się pod określeniem „odpowiedni”.

Aby w ogóle nowy CoD ruszył, niepotrzebny będzie jakiś ultrawydajny pecet. Wystarczy kilkuletni komputer z i-trójką, GTX-em 960 i 8 GB pamięci RAM. Inaczej wygląda sytuacja, gdy zależy nam na rozdzielczości 4K – wtedy nie obejdzie się bez topowych podzespołów. Oczywiście sporo jest też odcieni pomiędzy tymi dwiema opcjami i wszystkim im możesz się teraz przyjrzeć…

Call of Duty: Vanguard – wymagania przedstawiają się następująco

Konfiguracja minimalna:

Konfiguracja zalecana:

Konfiguracja rywalizacyjna:

Konfiguracja do gry w 4K:

Zobacz najnowszy zwiastun Call of Duty: Vanguard i dowiedz się, co zaoferuje wersja PC:

Premiera gry Call of Duty: Vanguard już 5 listopada, a pobieranie plików na swojego peceta możesz rozpocząć 2 listopada o godzinie 18.00 czasu polskiego. Oczywiście pograć możesz nie tylko na komputerze, ale też jednej z konsol – na ich liście znajdują się: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S i Xbox One.

Źródło: CallofDuty, informacja własna