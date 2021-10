Na blogu Call of Duty pojawił się nowy wpis, który dotyczy planów wprowadzenia systemu Ricochet, mającego na celu walkę z cheaterami. Zostanie on zaimplementowany w Vanguard i aktualizacji Pacific, która pojawi się w Call of Duty: Warzone.

Activision od jakiegoś czasu walczy z oszustami w najnowszych grach z serii CoD – jeszcze niedawno można było usłyszeć o banowaniu sprzętowym, czyli wpisaniu na czarną listę gracza, jego danych oraz indywidualnych numerów podzespołów komputerowych. Teraz firma wkracza na ścieżkę wojenną z cheaterami w rewolucyjny sposób.

Nowa inicjatywa ochrony przed oszustami

Zespół Activision zaprezentował na swoim blogu Ricochet Anti-Cheat, czyli solidny system, który ma przeciwdziałać oszustwom. Obejmuje on nowe narzędzia po stronie serwera, mające na celu identyfikację nieuczciwych zagrywek. To nie tylko gwarancja ulepszonych procesów dochodzeniowych, ale też aktualizacji, które zwiększą bezpieczeństwo konta.

Anti-cheat uruchamia się jako osobny, niezależny proces, niezbędny do odpalenia gry. Działa na niskopoziomowej warstwie systemowej Kernel, dzięki czemu ma sporo uprawnień i wgląd do danych, które dotyczą tylko uruchomionego Call of Duty. Activision podkreśla, że najważniejsze jest bezpieczeństwo użytkowników, dlatego nie trzeba się martwić o swoje prywatne dane – Ricochet będzie miał tylko wgląd w pliki i procesy powiązane z grą, żadne inne.

Czy to koniec z oszustwami w grze?

Czy zmniejszy to liczbę osób, które uwielbiają psuć zabawę i wrażenia z gry innym graczom? Oby – na to właśnie liczą twórcy Call of Duty. Sterownik systemu Ricochet będzie wysyłał zebrane dane zespołowi ds. bezpieczeństwa, dzięki którym możliwe będzie dowiedzenie się o podejrzanych zachowaniach, a co za tym idzie, wzmacnianie zabezpieczeń przed oszustami w przyszłości.

Deweloperzy od dłuższego czasu testują nowe rozwiązanie, aby upewnić się, że nie wpływa na optymalizację oraz wydajność gry. Twórcy gry z pewnością będą informować o dalszych poczynaniach na swoich kanałach społecznościowych, natomiast nadal apelują, aby zgłaszać oszustów i problemy w grze – pomoże to algorytmowi lepiej wykrywać kolejnych cheaterów.

