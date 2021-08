Pomimo bardzo dużego nacisku na zmagania wieloosobowe cenisz sobie kampanie dla pojedynczego gracza? W takim razie przy Call of Duty: Vanguard możesz zapisać już pierwszego plusa.

Gameplay z kampanii Call of Duty: Vanguard

Pisaliśmy już, że kampania fabularna będzie przewagą, jaką nowe Call of Duty ma nad Battlefield 2042, bo w tym drugim tytule tego elementu zabraknie. Sledgehammer Games szykuje czwórkę grywalnych bohaterów, wśród których znajdzie się między innymi Polina Petrova z Armii Czerwonej. To właśnie jej popisy można zobaczyć na materiale wideo przygotowanym pod kątem Gamescom 2021.

To gameplay prezentujący fragmenty misji Stalingrad Summer, która bazuje na początkowej inwazji na to miasto. Chociaż Polina Petrova przedstawiana jest jako strzelec wyborowy, prowadząc ją absolutnie nie trzeba będzie ograniczać się do karabinu snajperskiego. Przywoływany materiał pokazuje, że bohaterka dobrze radzi sobie również z innymi sposobami eliminowania oponentów.

Premiera jesienią, ale już wkrótce pierwsze testy

Data premiery Call of Duty: Vanguard została ujawniona już podczas zapowiedzi, zaplanowano ją na 5 listopada. Wprawdzie opóźnienia w branży gier są ostatnio plagą, ale w tym wypadku raczej nie będziemy mieli z nim do czynienia.

Jeśli chodzi o platformy docelowe, gra zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S i Xbox One. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, premierę poprzedzą testy. Start pierwszej tury odbędzie się już za dwa dni, 27 sierpnia. Będą to testy alfa. Wprawdzie otwarte, ale jedynie dla właścicieli konsol PlayStation 5 i PlayStation 4.

