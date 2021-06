Teraz to ci na telewizorze Samsunga nie zabraknie filmów i seriali do oglądania, bo na platformie Smart Hub zadebiutowała wreszcie aplikacja CANAL+ online. Jest dostępna na modelach z lat 2018-2021.

CANAL+ online na Samsung Smart TV

Zasada jest prosta: płacisz mniej więcej pięć dyszek miesięcznie i w zamian otwierają się przed tobą drzwi do niemal nieskończonych pokładów rozrywki. Co konkretnie oferuje CANAL+ online na Samsung Smart TV? Od telewizji internetowej na żywo, przez serialowe hity, takie jak Klangor, Król, Żmijowisko, Kruk czy Belfer, przez wydarzenia sportowe (w tym mecze Ekstraklasy, Premier League, LaLigi, NBA czy WTA Tour), aż po dokumenty i programy reality TV.

Ile kosztuje CANAL+ online i co dostajesz w zamian?

Podstawowy pakiet CANAL+ online kosztuje 45 zł miesięcznie i daje ci dostęp do wielu kanałów na żywo oraz ponad 6000 godzin filmów i seriali w bibliotece VOD. Znajdują się wśród nich największe hity serialowe i sportowe, a na liście kanałów odnajdziesz między innymi CANAL+ FILM, CANAL+ SERIALE, ALE KINO+, CANAL+ DOKUMENT, PLANETE+ czy CANAL+ Sport (od 1 do 4). Masz również do wyboru trzy opcje dodatkowe (które w razie czego możesz w dowolny sposób łączyć, aby utworzyć ofertę skrojoną pod osobiste potrzeby i preferencje):

pakiet CANAL+ z HBO (z bazą ponad 1000 produkcji HBO) za 55 zł miesięcznie,

(z bazą ponad 1000 produkcji HBO) za 55 zł miesięcznie, pakiet CANAL+ z Eleven Sports (z kanałami Eleven Sports 1-4) za 55 zł miesięcznie,

(z kanałami Eleven Sports 1-4) za 55 zł miesięcznie, pakiet CANAL+ FUN&NEWS (z kolekcjami i kanałami rozrywkowymi, lifestyle’owymi i informacyjnymi) za 65 zł miesięcznie.

Kanały i katalogi to jedno, ale na tym przecież oferta się nie kończy. W przypadku CANAL+ online możesz oglądać treści na 2 urządzeniach równocześnie (oprócz telewizorów Samsunga obsługiwane są też smartfony i tablety z Androidem i iOS-em, komputery i sprzęty z Android TV). Do tego dochodzą: możliwość cofania TV nawet do 8 godzin, zaawansowany system rekomendacji oraz możliwość wyboru ścieżki dźwiękowej.

Źródło: CANAL+, informacja własna