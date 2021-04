PlayStation Plus Video Pass to nowa usługa streamująca, z której skorzystają subskrybenci PlayStation Plus. Nie chodzi jednak o gry.

Filmy i seriale na PlayStation 5 i PlayStation 4

W lutym pisaliśmy, że brakuje gier, dla których warto kupić PlayStation 5. Minęły dwa miesiące i można jedynie przypomnieć przygotowany artykuł, bo niewiele się zmieniło. Sony ma duży problem z dostarczeniem gier na wyłączność swojej nowej konsoli, a to przecież właśnie takie produkcje wedle wielu graczy są siłą PlayStation i przewagą nad Xbox. Dziś ma miejsce dość ważna zapowiedź, a przynajmniej na taką jest kreowana. Tyle tylko, że z grami nie ma nic wspólnego. Mowa o PlayStation Plus Video Pass.

Co to jest PlayStation Plus Video Pass? PlayStation Plus Video Pass to nowa usługa streamująca dostępna na konsolach PlayStation 5 i PlayStation 4. Została przygotowana wspólnie przez Sony Interactive Entertainment i Sony Pictures Entertainment, a pozwala na oglądanie filmów i seriali z kolekcji Sony Pictures Entertainment. Co ważne i bezsprzecznie pozytywne, powstała z myślą o subskrybentach PlayStation Plus, którzy nie będą musieli za nią dodatkowo płacić.

Ciekawostką jest fakt, iż usługa PlayStation Plus Video Pass startuje wyłącznie na polskim rynku. Już dziś i wedle zapowiedzi będzie dostępna przez 12 miesięcy.

„W Sony Interactive Entertainment od lat zapewniamy graczom nowe rodzaje wspaniałej rozrywki, a ta oferta jest dla nas okazją do przetestowania kolejnej usługi SPE, którą chcemy rozszerzyć korzyści płynące z subskrypcji PlayStation Plus. Polscy gracze są bardzo zaangażowani i uwielbiają oglądać filmy i seriale, więc ta społeczność stanowi doskonały rynek do wypróbowania PlayStation Plus Video Pass. Nie możemy się doczekać, aż gracze w Polsce skorzystają z tej usługi.” - Marcin Ziobrowski, Managing Director Sony Interactive Entertainment Poland

PlayStation Plus Video Pass - co można obejrzeć?

Na początek w ramach PlayStation Plus Video Pass pojawia się zestaw 15 filmów i 6 seriali. Co kwartał katalog ma być rozszerzony o kolejne propozycje, oczywiście wciąż z oferty Sony Pictures Entertainment.

Filmy dostępne w PlayStation Plus Video Pass:

Bloodshot

Jumanji: Następny poziom

Zombieland: Kulki w łeb

Aniołki Charliego (2019)

Venom (2018)

Bez litości 2

Baby Driver

Blade Runner 2049

Underworld: Wojny krwi

Nowy początek (2016)

Sausage Party

Inferno (2016)

American Hustle

To już jest koniec

Bad Boys (1995)

Seriale dostępne w PlayStation Plus Video Pass:

Future Man (sezony 1-3)

SuperMansion (sezony 1-3)

Community (sezony 1-6)

Szkoła zabójców (sezon 1.)

W.A.T. – jednostka specjalna (sezony 1-2)

Zagubiona tożsamość (sezony 1-5)

W komentarzach często potwierdzacie, że opłacacie abonament PlayStation Plus. Jak oceniacie zapowiedź PlayStation Plus Video Pass? Skorzystacie?

Źródło: Sony

