Telewizory 8K to nowość, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem klientów. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, ile takie modele pobierają energii elektrycznej. Regulacje Komisji Europejskiej nie zdają się na wiele.

Wybór dobrego telewizora nie jest łatwy. Sporym zainteresowaniem cieszą się modele 4K, jednak na rynku pojawia się coraz więcej modeli o rozdzielczości 8K, oferujących jeszcze lepszą jakość wyświetlanego obrazu.

Jeśli zastanawiacie się nad zakupem dużego telewizora 8K, warto wziąć pod uwagę także jego pobór mocy – niestety, to jeden z argumentów przemawiający na niekorzyść najnowszych modeli. Pomijając bardzo wysokie ceny urządzeń.

Pobór mocy telewizorów 8K

Serwis Digital Camera World porównał dwa 65-calowe telewizory Samsung QLED: QN90B Neo QLED z ekranem o rozdzielczości 4K i QN700B Neo QLED z ekranem o rozdzielczości 8K. Różnica w zapotrzebowaniu na energię jest ogromna - w przypadku modelu 4K typowy pobór mocy wynosił 111 W, natomiast w przypadku modelu 8K było to już 219 W (czynie niemal 2-krotnie więcej).



Ekran o rozdzielczości 8K zapewnia 4-krotnie lepszą jakość obrazu niż 4K

Warto tutaj zaznaczyć, że w 2023 r. Komisja Europejska uchwaliła rozporządzenie dotyczące klas energetycznych, które zakazują sprzedaży najbardziej prądożernych sprzętów. Producenci muszą dostosować się do nowych wytycznych, ale ustawienia mogą wpływać na jakość wyświetlanego obrazu.

Przykładowo, testowany przez nas 65-calowy model Samsung QN800C pozwalał aktywować tryb ECO z poborem mocy na poziomie 101 W… co niestety odbiło się na wyraźnie gorszej jakości obrazu. Przy wyświetlaniu obrazu HDR w standardowym trybie pobór mocy wzrósł do 235 W, a przy obrazie SDR z maksymalną jasnością było to już 301 W (!).

Ile kosztuje oglądanie telewizora 8K?

Przyjmując, że średni pobór mocy telewizora 8K wynosi 235 W, a urządzenie jest włączone 8 godz. w ciągu dnia, w skali miesiąca daje to zapotrzebowanie na energię na poziomie 56,5 kWh (mniej więcej 2-krotnie więcej niż w przypadku modeli 4K).

Przy obecnych cenach energii elektrycznej, miesięcznie musimy się liczyć z wydatkami mniej więcej na poziomie 23 zł. Warto jednak zauważyć, że od lipca planowane odmrożenie cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, co automatycznie przełoży się na wyższe rachunki za prąd.

Źródło: Digital Camera World, inf. własna