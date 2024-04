Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Wiedziałeś o tym?

Energia elektryczna od dłuższego czasu drożeje. W lipcu 2024 r. prawdopodobnie czeka nas kolejny wzrost cen prądu. Jakie urządzenia w domu zużywają go najwięcej? Prezentujemy listę sprzętów, które są energochłonne.

Ceny prądu od dłuższego czasu rosną. Rząd przygotował mechanizm, który ma nas chronić przed drogą energią elektryczną. Według obecnych planów ta swoista "tarcza" ma przestać obowiązywać w lipcu 2024 r. Oznacza to, że druga połowa bieżącego roku może być jeszcze bardziej kosztowna, jeśli chodzi o rachunki za prąd. Warto mieć świadomośc, które urządzenia pobierają najwięcej energii elektrycznej w domu, by móc znaleźć sposób na redukcję kosztów. Obecnie 1 kWh z uwzględnieniem wszystkich opłat dodatkowych, kosztuje nas ok. 1,11 zł.

Ile prądu zużywa piekarnik?

Piekarnik to jedno z urządzeń, które kojarzy się nam z dużym zużyciem energii elektrycznej. Jego moc wynosi około 2000 W. Zazwyczaj nagrzewamy go do około 200 stopni, co zajmuje około 41 minut. Zakładając, że używamy piekarnika kilka razy w tygodniu i że czasem pracuje on dłużej niż 41 minut, jego średnie dzienne zużycie wynosi 1,36 kWh.

Lodówka - czy zużywa dużo prądu?

Lodówka to urządzenie, które znajduje się w każdym domu i bez którego trudno wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie. Zużywa ona średnio 0,74 kWh dziennie. Biorąc pod uwage, że jest to urządzenie niezbędne do funkcjonowania w dzisiejszym świecie, lodówka nie generuje wysokich kosztów.

Płyta indukcyjna - pożeracz prądu w polskich domach

Płyta indukcyjna to najbardziej energochłonne urządzenie w naszych domach. Istnieją urządzenia o różnej mocy, dlatego rozpatrzymy dwa warianty - 2,3 i 1,8 kW. Dzienny pobór prądu w tych przypadkach wyniesie odpowiednio 2,3 i 2,05 kWh, co wiąże w skali roku, przy obecnych stawkach, może kosztować blisko 900 zł.

Czajnik elektryczny - zużycie energii

Czajnik elektryczny to kolejne urządzenie, które kojarzy się z dużym zużyciem prądu. Jego działanie opiera się na mocnej grzałce, więc skojarzenia są jak najbardziej trafne. Przyjęta przez nas moc czajnika elektrycznego to 2000 W. Zakładając, że w ciągu doby czajnik pracuje przez 20 minut, zużyje on około 0,66 kWh. Warto więc dobrze przeliczyć, ile wody potrzebujemy nagrzać i nie napełniać czajnika ponad wymagania.

Ile energii potrzebuje pralka i zmywarka?

Przyjmijmy, że pralki używamy średnio 100 razy w ciągu roku. Liczba ta może się różnić w zależności od konkretnego gospodarstwa domowego. Pranie w rodzinie z trójką dzieci trzeba wykonywać częściej, niż w przypadku jednoosobowego gospodarstwa. Pojedynczy cykl prania zużywa około 0,9 kWh. W skali roku zużycie wyniesie zatem ok. 90 kWh, ale w niektórych domach pralka uruchamiana jest znacznie częściej, co przekłada się na większe koszty.

Zmywarka to kolejne urządzenie, które jest powszechnie stosowane. Sprzęt ten może zużywać różną ilość energii w zależności od klasy energetycznej i rozmiarów. Przyjmijmy, że średnio pracuje ona raz dziennie przez cały rok, zużywając przy tym 0,7 kWh na cykl. W skali roku generuje to zużycie na poziomie 70 kWh

Ile energii zużywa telewizor?

Przeciętny Polak ogląda telewizor średnio przez ok. cztery godziny dziennie. Do obliczeń przyjmujemy, że jest to urządzenie o przekątnej 50 cali. Średnie maksymalne zapotrzebowanie na energię w telewizorach tego segmentu waha się między 50 a 120 W. Oznacza to, że dziennie telewizor taki zużyje maksymalnie ok. 0,5 kWh.

Ile energii zużywa ładujący się telefon? A ile praca zdalna?

Nie powinniśmy martwić się zużyciem prądu przez ładowarkę do telefonu. Urządzenie o mocy 10 W zużywa go w ciągu godziny około 0,01 kWh, W skali roku nie są to istotne koszty.

Od początku pandemii koronawirusa praca zdalna stała się znacznie bardziej powszechna. W związku z tym wydłużył się czas korzystania z laptopów. Przyjmijmy, że laptop biznesowy potrzebuje około 30 W energii do pracy. Oznacza to, że w skali jednego dnia zużycie energii będzie wynosić maksymalnie 0,24 kWh, jeśli nie uwzgędniamy dotakowych urządzeń, takich jak monitor, głośniki, czy drukarka.