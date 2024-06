Tani, ale designerski. Nothing zapowiada, że taki będzie CMF Phone 1

Twórcy obiecują, że CMF Phone 1 będzie smartfonem z "kategorii, którą inni pomijają". Czego możemy oczekiwać?

Póki co kosztujący 1449 zł Nothing Phone (2a) to najtańszy smartfon brytyjskiej firmy, ale ta nie ukrywa, że pracuje nad czymś jeszcze tańszym. Nowy model ma zostać jednak wypuszczony pod budżetową submarką CMF.

CMF Phone 1 zapowiedziany

Grafika promocyjna nie zdradza zbyt wielu szczegółów. Po fragmencie obudowy można jednak wywnioskować, że obudowa zostanie wykonana z tworzywa imitującego skórę i będzie dostępna w pomarańczowej wersji kolorystycznej.

Wskazówkę dotyczącą designu stanowić mogą wcześniejsze produkty marki CMF by Nothing. Ta co prawda nie ma jeszcze na koncie ani jednego smartfonu, ale w jej portfolio dostępne są już słuchawki czy zegarek.

Jak widać, CMF lubuje się w prostych konstrukcjach, które jednocześnie wyróżniają się z tłumu. W materiałach promocyjnych firma obiecuje, że CMF Phone 1 będzie się cechował "skrupulatną dbałością o design".

Jednocześnie smartfon prawdopodobnie będzie przystępny, bo takie jest założenie całej submarki. Jej najdroższy produkt - zegarek CMF Watch Pro - kosztuje ok. 300 zł.

Specyfikacja nie została jeszcze ujawniona, ale - według wcześniejszych przecieków - obejmie:

ekran OLED 6,7 cala z odświeżaniem 120 Hz;

MediaTeka Dimensity 7200;

6 GB pamięci RAM;

128 lub 256 GB rozszerzalnej pamięci na dane;

aparat główny 50 Mpix;

aparat 50 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym;

baterię 5000 mAh z ładowaniem 33 W;

Androida 14 z nakładką Nothing OS.

Wyróżnikiem będzie pomoć autorskie mocowanie, które ma umożliwić zmianę pokrywy baterii czy montaż specjalnych akcesoriów.

Premiera CMF Phone’a 1 ma się odbyć "wkrótce". Nieoficjalnie mówi się o lipcu.