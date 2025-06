Pamiętasz tę aplikację? Google wypuścił pierwszą dużą aktualizację od 4 lat

Snapseed powraca do świata żywych. Aplikacja doczekała się nieoczekiwanej aktualizacji wprowadzającej zupełnie nowy interfejs, ale jest ona dostępna tylko na… iPhone’ach oraz iPadach.

Snapseed był swego czasu jednym z najpopularniejszych edytorów zdjęć na rynku. W 2012 został przejęty od Google’a, który jednak w 2015 skupił się na rozwoju autorskiej usługi Zdjęcia Google, a Snapseeda zaczął stopniowo odstawiać na dalszy plan.

W ostatnich latach sporadyczne aktualizacje skupiały się głównie na dodawaniu kompatybilności z nowymi wersjami systemów czy łataniu błędów. Ostatnie większe uaktualnienie Snapseeda pojawiło się w 2021 roku, kiedy to Google dodał opcjonalny ciemny motyw graficzny. Wydawało się, że twórcy pozwalają swojemu programowi umrzeć śmiercią naturalną, a tu niespodzianka.

Snapseed w zupełnie nowej wersji trafił na iPhone’a

Snapseed w wersji 3.0, który debiutuje na platformie iOS, wnosi zaprojektowany od nowa interfejs oraz kilka dodatkowych filtrów w stylu vintage. Skąd to niespodziewane uaktualnienie?

Stary Snapseed (po lewej) i nowy Snapseed (po prawej)

"Jest wiele osób, które od lat uwielbiają używać Snapseeda do edycji zdjęć, dlatego nadajemy mu świeży wygląd z bardziej intuicyjnym układem i kilkoma nowymi funkcjami" - argumentuje w rozmowie z serwisem The Verge rzecznik Google’a, Michael Marconi.

A co z Androidem? Marconi dodał, że w tej kwestii Google "jeszcze ma niczego do ogłoszenia". Póki co ostatnia aktualizacja Snapseeda na Androida została wydana w maju 2024 i zawierała poprawki błędów.