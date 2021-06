Horror horrorowi nierówny, ale jeśli wiesz, co to jest Dolby Atmos, to z pewnością zdajesz sobie sprawę, że nawet przeciętniaki z tego gatunku mogą wywołać gęsią skórkę. To historia o tym, jak dźwięk wpływa na odbiór filmu.

Dolby Atmos to technologia, którą większość z nas kojarzy z sali kinowej. Co prawda, nie wszędzie można doświadczyć tego efektu, ale jeśli ktoś chociaż raz miał okazję usłyszeć dźwięk przestrzenny od Dolby, z pewnością będzie tęsknił do wrażeń, których doświadczył. Od kilka lat kino z prawdziwego zdarzenia można stworzyć we własnym domu, a Dolby Atmos w połączeniu z Dolby Vision to marzenie każdego kinomaniaka.

Czym jest Dolby Atmos?

Mówiąc w wielkim uproszczeniu, Dolby Atmos to dźwięk trójwymiarowy, czyli taki z jakim spotykamy się na co dzień. Idąc do lasu słyszymy ptaki ćwierkające nad nami, samolot szybujący na niebie i odgłosy dobiegające zza pleców. Cała koncepcja Dolby Atmos dokładnie na tym się skupia i chce odwzorować sposób, w jaki docierają do nas dźwięki z otoczenia. Ideą jest przeniesienie możliwie jak najbardziej realistycznej ścieżki dźwiękowej na salę kinową albo do naszego domu.

Firma Dolby przez wiele lat badała potrzeby rynku. Sprawdzając, jak wykorzystywane są głośniki na salach kinowych, okazało się, że część z nich jest rzadko używana, a czasem nawet zbędna, dlatego nie ma sensu dokładać kolejnych głośników w płaszczyźnie poziomej. Tak właśnie narodziła się idea dźwięku przestrzennego, która pozwala poczuć się, jak uczestnik wydarzeń widocznych na ekranie. Dolby postanowiło wykorzystać głośniki górne i sufitowe, a nawet dopracowało jakość dźwięku poprzez dopasowanie jego barwy do otoczenia.

Dolby Atmos to rozwiązanie nie tylko do kina

Nową jakość dźwięku od Dolby Atmos pokochali wszyscy i nie trzeba było długo czekać, aż pojawią się pierwsze kina domowe, które będą w stanie odtworzyć wrażenia znane wcześniej jedynie z sali kinowej. Już w 2014 roku Dolby Atmos mogło znaleźć się w domu każdego z nas. Początkowo technologia kosztowała krocie, dzisiaj dobry sprzęt można kupić już za połowę ceny.

Jeśli chcecie poczuć moc Dolby Atmos, będziecie potrzebowali dwóch rzeczy: urządzenia będącego w stanie obsłużyć ten standard i głośników (tradycyjne kino domowe dla Atmosa zwykle występuje w konfiguracji 5.1.2 lub 7.2.2). Oczywiście na tym zabawa się nie kończy, bo już same głośniki można kupić w trzech różnych konfiguracjach.

Głośniki do zabudowy to idealne rozwiązanie w pokojach z podwieszanych sufitem, z kolei głośniki z obudową można zamocować na hakach przytwierdzonych do sufitu. A jeśli żadne z tych rozwiązań nie wydaje się zadowalające, teraz już istnieje technologia, która bazuje na odbijaniu dźwięku. W kolumnach lub soundbarze znajdują się głośniki skierowane pod kątem w stronę sufitu, od którego odbija się dźwięk. Kiedy cała konstrukcja jest gotowa, trzeba jeszcze zastanowić się, skąd brać filmy z Dolby Atmos. Dzisiaj Blue-Ray wychodzi z mody, ale między innymi to właśnie tam należy szukać filmów z takim standardem dźwięku. Oprócz tego część kolekcji Netflixa i Apple TV oferuje filmy z Dolby Atmos.