Control to może nie największy sprzedażowy hit, ale z pewnością gra warta uwagi. A już szczególnie na nowych konsolach, gdzie będzie jeszcze lepsza.

Premiera Control Ultimate Edition już za kilka tygodni

Z ostatnich oficjalnie przekazywanych informacji wynika, iż sprzedaż Control przekroczyła 2 miliony egzemplarzy. Daleko temu wynikowi do rekordów, ale okazuje się on wystarczający do tego, aby twórcy gry nie porzucali. W listopadzie potwierdzono prace nad Control Ultimate Edition. Będzie to pakiet, w składzie którego znajdzie się nie tylko podstawowa wersja gry, ale też rozszerzenia Fundament oraz WAŚ i usprawnienia graficzne pod kątem wydajniejszych platform.

Control oferuje naprawdę wciągającą zabawę, o czym możecie przekonać się chociażby w naszej recenzji. Control Ultimate Edition pozwoli poznać całą historię przygotowaną przez Remedy Entertainment. Kiedy? Premierę rozszerzonego wydania zaplanowano na 2 lutego (wersja cyfrowa) i 2 marca (wersja pudełkowa).

Jak będzie wyglądał Control na nowych konsolach?

Jednocześnie ujawnione zostały pewne informacje dotyczące technicznych aspektów. Użytkownicy konsol PlayStation 5, a także Xbox Series X i Xbox Series S mogą spodziewać się dwóch trybów działania gry. Pierwszy to Performance Mode pozwalający na rozgrywkę w 60 fps. W przypadku drugiego - Graphics Mode - będzie limit 30 fps, ale też lepsza grafika, w tym wsparcie ray-tracingu, który swojego czasu sprawdzaliśmy w wersji PC.

Podstawowa wersja Control trafiła na PC oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One. Darmowa aktualizacja do omawianej wersji na nowe konsole została przewidziana tylko dla osób, które kupiły Control Ultimate Edition na PlayStation 4 i Xbox One. Łatwo domyślić się, że nabywcy bazowego wydania Control nie są tym zachwyceni.

Źródło: Control Remedy